https://ru.sputnik.md/20211014/okovan-v-zheleza--chto-proizoshlo-s-docheryu-stefana-iii-i-ee-synom-45456394.html

Окован в "железа" – что произошло с дочерью Стефана III и ее сыном

Окован в "железа" – что произошло с дочерью Стефана III и ее сыном

В борьбе с Османской империей и Польшей господарь Молдовы рассчитывал на помощь Русского государства.

2021-10-14T11:28+0300

2021-10-14T11:28+0300

2021-10-14T11:28+0300

общество

в молдове

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Молдавско-русские исторические связи имеют давнюю историю. Территория будущего Молдавского государства или его часть входила в состав древнерусского княжества во времена князей Игоря и Святослава, русского Галицкого княжества вплоть до образования Молдавского государства в XIV веке. В Молдавии использовался русский язык.Один из самых интересных и любопытных эпизодов в отношениях между Молдавией и Русским государством в XV веке касается женитьбы Ивана Ивановича (сына Великого московского князя Ивана III) и Елены (дочери молдавского воеводы и господаря Стефана III), а также драматической судьбы их сына Дмитрия.История Евдокии Олельковны – матери Елены ВолошанкиМать Елены княжна Евдокия была дочерью киевского князя Александра (Олелько) Владимировича и московской княжны Анастасии, дочери Великого князя московского и владимирского Василия I (правил с 1389 по 1425 год). Киев в это время входил в состав Великого княжества Литовского.По материнской линии Елена состояла в родстве с московским великокняжеским домом. Будущему мужу Ивану она приходилась троюродной сестрой, и для брака между ними требовалось разрешение церкви.Инициатива женитьбы Елены и Ивана Молодого, предположительно, принадлежала господарю Молдавского княжества Стефану, который просил родственников своей жены устроить брак его дочери Елены с наследником московского престола Иваном Ивановичем. В борьбе с Османской империей и Польшей он, кажется, рассчитывал на помощь Русского государства.В 1481 году в Молдавию отправлены русские послы, которые в 1482 году вернулись в Москву с Еленой Стефановной. В январе 1483 года состоялась свадьба Ивана Ивановича и Елены, которую на Руси называли Волошанкой, – Молдавия в Москве была известна как Волошская земля или земля волохов. В сокращенном Летописном своде 1495 года (как и в других летописях) об этом событии сохранилась соответствующая запись.В октябре в Москве у супругов родился сын, которого назвали Дмитрий. В указанной летописи сообщается:Переезд в ТверьЗа Еленой и ее мужем внимательно следила вторая супруга Ивана III Софья Палеолог, рассматривая их как конкурентов в борьбе за московский престол. После рождения Дмитрия Ивановича началась борьба между группировками, сформировавшимися вокруг Софьи и Елены.В 1485 году Елена вместе с мужем и сыном переезжают в Тверь. Отъезд из Москвы на какое-то время ослабил накаленную обстановку в великокняжеской семье.Вопрос о наследникеПосле возвращения из Твери в Москву Ивану Молодому приходилось часто встречаться с Софьей, с которой у него были натянутые отношения.Как отмечает историк Л. Е. Морозова, ему было неприятно узнавать, что мачеха продолжает исправно рожать детей, тогда как его молодая супруга смогла произвести на свет только одного сына. Еще более неприятное впечатление произвел на княжича, очевидно, приезд в Москву в конце 1489 года брата Софьи Андрея с послами великого князя - братьями Дмитрием и Мануилом Ралевыми, ездившими в Италию. Они привезли с собой итальянских мастеров, зодчих, строителей, литейщиков, ювелиров и даже лекаря Леона. В их честь были устроены официальные приемы и пиры. Окруженная детьми Софья, несомненно, чувствовала себя в это время на высоте славы и, видимо, демонстрировала это своему пасынку.Через некоторое время он заболел "камчугою в ногах". Приехавший из Венеции лекарь Леон пообещал вылечить Ивана, но ему от лечения сделалось еще хуже, и вскоре сын Ивана III умер. Лекаря казнили.После смерти мужа положение Елены Стефановны при дворе осложнилось, тем более что малолетний сын Дмитрий сохранял шанс занять великокняжеский престол. В семейной иерархии Елена Стефановна официально занимала место ниже Софьи, а Дмитрий-внук был ниже старших сыновей Ивана III. Казалось, что шансов у Дмитрия нет.Но события развернулись таким образом, что своим наследником Иван III выбрал именно своего внука Дмитрия, а не Василия – старшего сына от Софьи. Началась подготовка к венчанию Дмитрия на царство. В Кремле созрел заговор во главе с Василием, Софьей и преданными им боярами. Узнав о заговоре, Великий князь всея Руси приказал казнить виновных, сын и супруга были взяты под стражу.Дмитрий вместе с матерью оказались фаворитами при дворе.Пелена ЕленыК этому времени, как предполагается, молдавская княжна занялась изготовлением пелены – вышивки из золотосеребряных и разноцветных шелковых нитей, на которой изображены члены семьи Ивана III на праздновании Вербного воскресения 7005 года. Дмитрий (изображен в венце с нимбом) и Елена (в золотом покрывале) расположены рядом с Иваном III, Софья Палеолог со знаком царского достоинства (таблионом) и с незамужними дочерьми Феодорой и Евдокией — внизу, с левого края.Таким образом, была запечатлена картина семьи великого князя Ивана III, она сохранилась до наших дней и хранится в Государственном историческом музее в Москве.Шапка МономахаТоржественный обряд венчания Дмитрия-внука на великое княжение состоялся 4 февраля 1498 года в Успенском соборе Кремля. В нем участвовали митрополит Симон и высшее духовенство, Иван III и его внук Дмитрий Иванович. В центре храма на особом помосте установили три стула, покрытые дорогими тканями, на специальном столике положили великокняжеские регалии: шапку Мономаха и бармы (оплечья).Обращаясь к митрополиту, великий князь, в частности, произнес: Митрополит благословил Дмитрия, произнес молитвы, затем принесли бармы и передали великому князю, а он возложил их на Дмитрия. Потом принесли шапку Мономаха, и Иван III возложил ее на голову внука. В этих регалиях Дмитрий сел рядом с дедом и митрополитом на приготовленный стул.К концу церемонии присутствующие стали поздравлять их, а митрополит и Иван III произнесли поучения Дмитрию, в которых главными словами были: "Имей страх Божий в душе, будь послушен государю, люби правду, милость и суд прав, имей попечение от сердца о всем православном христианстве".Большая политика и семейная трагедияПосле венчания Дмитрия Иван III направил в Молдавию к Стефану III своего посла Федора Аксентьева, который должен был наладить тесные взаимоотношения господаря со своим союзником - крымским ханом Менгли-Гиреем. Кроме того, Иван III пытался наладить дружеские отношения и с турецким султаном Баязидом, у которого в то время были добрососедские отношения и с крымским ханом, и с молдавским господарем. Однако осенью 1498 года в Москве узнали, что Стефан заключил антиосманский союз с Польшей, что противоречило политике Ивана III. В 1499 году состоялся поход турецких войск через территорию Восточной Молдавии в Польшу. На обратном пути турки у переправы на реке Прут по приказу молдавского воеводы Стефана III были атакованы. Как сообщается в Молдавско-Немецкой летописи, было уничтожено 80 тысяч человек.Кроме того, отказ Стефана отпустить в Москву русских послов Дмитрия Ралева и Матвея Карачарова, возвращавшихся из Италии с очередной группой мастеров-пушечников, строителей крепостей, литейщиков, ювелиров, также сыграл свою отрицательную роль в отношениях между Стефаном III и Иваном III. Неожиданно для московских посланцев Стефан III задержал их у себя. Они смогли покинуть Сучаву только в июле 1503 года. После этого им пришлось больше года пробыть еще и в Крыму. В Москву они добрались лишь в ноябре 1504 года. Действия Стефана III в это время вынуждали Ивана III разорвать с ним дружеские отношения.Все эти события не могли не сказаться и на отношении Ивана III к Дмитрию и Елене Стефановне –началась их опала. Однако в русских летописях четко прослеживается другая причина их проблем. Выяснилось, что Елена Стефановна и Дмитрий находятся в доверительных отношениях с теми представителями духовенства, которых русские иерархи обвиняли в еретических заблуждениях.В апреле 1502 года Елена и Дмитрий были взяты под стражу, а духовенству запретили во время церковной службы поминать их в числе великокняжеских родственников. В апреле 1503 года против них был собран церковный собор, который постановил сурово наказать вероотступников, вплоть до сожжения их учителей. Великая княгиня 18 января 1505 года умерла. При Василии III в 1505 году Дмитрий был окован в "железа". Скончался в 1509 году, похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

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