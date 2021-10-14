https://ru.sputnik.md/20211014/parlament-ratifitsiroval-stambulskuyu-konventsiyu-oppozitsiya-pokinula-zal-45520136.html

Парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию, оппозиция покинула зал заседаний

Парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию, оппозиция покинула зал заседаний

Парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию, оппозиция покинула зал заседаний

2021-10-14T19:50+0300

2021-10-14T19:50+0300

2021-10-14T19:50+0300

общество

в молдове

оппозиция

парламент

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКиС) покинули в четверг зал парламента в знак протеста против ратификации Стамбульской конвенции, которую они не поддержали.Перед тем как покинуть зал пленарных заседаний, Новак предложил поправку к этому проекту, но она не нашла поддержки."Фракция Блока коммунистов и социалистов не желает участвовать в этой позорной акции, и в знак протеста мы покидаем зал заседаний", - сказал парламентарий.Ратификацию Стамбульской конвенции поддержали 54 депутата от фракции PAS.Хотя документ официально будет направлен на предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин, несколько стран обратили внимание, что он наносит вред семье, поощряет развод и его положения о равенстве используются ЛГБТ-сообществом, чтобы получить большее признание в обществе.Болгария, Словакия, Чешская Республика, Латвия, Литва, Великобритания, Венгрия, Россия, Украина, Азербайджан и Армения, члены Совета Европы, ранее отказались ратифицировать эту конвенцию.

https://ru.sputnik.md/20211014/stambulskaya-konventsiya-v-razgar-gazovogo-krizisa-za-chto-golosuyut-deputaty-45508081.html

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2021

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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в молдове, оппозиция, парламент