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Парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию, оппозиция покинула зал заседаний
Парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию, оппозиция покинула зал заседаний
Парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию, оппозиция покинула зал заседаний
2021-10-14T19:50+0300
2021-10-14T19:50+0300
общество
в молдове
оппозиция
парламент
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКиС) покинули в четверг зал парламента в знак протеста против ратификации Стамбульской конвенции, которую они не поддержали.Перед тем как покинуть зал пленарных заседаний, Новак предложил поправку к этому проекту, но она не нашла поддержки."Фракция Блока коммунистов и социалистов не желает участвовать в этой позорной акции, и в знак протеста мы покидаем зал заседаний", - сказал парламентарий.Ратификацию Стамбульской конвенции поддержали 54 депутата от фракции PAS.Хотя документ официально будет направлен на предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин, несколько стран обратили внимание, что он наносит вред семье, поощряет развод и его положения о равенстве используются ЛГБТ-сообществом, чтобы получить большее признание в обществе.Болгария, Словакия, Чешская Республика, Латвия, Литва, Великобритания, Венгрия, Россия, Украина, Азербайджан и Армения, члены Совета Европы, ранее отказались ратифицировать эту конвенцию.
https://ru.sputnik.md/20211014/stambulskaya-konventsiya-v-razgar-gazovogo-krizisa-za-chto-golosuyut-deputaty-45508081.html
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Анна Юрий
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в молдове, оппозиция, парламент

Парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию, оппозиция покинула зал заседаний

19:50 14.10.2021
298
© Sputnik / Rodion ProcaПарламент
Парламент - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Rodion Proca
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Анна Юрий
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Члены парламентского большинства проголосовали в окончательном чтении за ратификацию спорной Стамбульской конвенции. Не обошлось без острых дебатов.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКиС) покинули в четверг зал парламента в знак протеста против ратификации Стамбульской конвенции, которую они не поддержали.
"Большинство из вас смотрят в пол от стыда из-за вынужденного голосования. Если вы гордитесь тем, что делаете, знайте – вся страна видит, что вы делаете," - отметил депутат-социалист Григоре Новак.
Перед тем как покинуть зал пленарных заседаний, Новак предложил поправку к этому проекту, но она не нашла поддержки.
"Фракция Блока коммунистов и социалистов не желает участвовать в этой позорной акции, и в знак протеста мы покидаем зал заседаний", - сказал парламентарий.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Общество
Стамбульская конвенция в разгар газового кризиса: за что голосуют депутаты
13:50
276
Ратификацию Стамбульской конвенции поддержали 54 депутата от фракции PAS.
Хотя документ официально будет направлен на предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин, несколько стран обратили внимание, что он наносит вред семье, поощряет развод и его положения о равенстве используются ЛГБТ-сообществом, чтобы получить большее признание в обществе.
Болгария, Словакия, Чешская Республика, Латвия, Литва, Великобритания, Венгрия, Россия, Украина, Азербайджан и Армения, члены Совета Европы, ранее отказались ратифицировать эту конвенцию.
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