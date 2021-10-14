Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211014/parlament-vnes-popravki-v-zakon-o-gosbyudzhete-na-2021-god-45510883.html
Парламент внес поправки в закон о госбюджете на 2021 год
Парламент внес поправки в закон о госбюджете на 2021 год
Какие изменения претерпели доходная и расходная части госбюджета
2021-10-14T14:50+0300
2021-10-14T15:00+0300
экономика
в молдове
бюджет
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34727374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a43a9afa047cb8356e255a86b17be2fe.jpg
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Согласно изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете на текущий год, его доходная часть выросла примерно на 3,7 миллиарда леев, или на 8,9%, а расходная часть увеличилась на 1,2 миллиарда леев, или на 2,2%. Дефицит бюджета уменьшился на 2,5 миллиарда леев, или на 16,8%.После внесенных поправок доходы государственного бюджета составят 45,1 миллиарда леев, расходы - 57,2 миллиарда, дефицит бюджета - 12,1 миллиарда леев.Наибольший рост расходов связан с Программой дорожного сектора, Национальным фондом развития сельского хозяйства и окружающей среды в сельской местности, восстановлением местных дорог, заменой государственных фондов на случай чрезвычайной ситуации, здравоохранением.Депутаты молдавского парламента собрались на очередное пленарное заседание в четверг, 14 октября, с присутствием содокладчиков ПАСЕ.
https://ru.sputnik.md/20211014/skandal-v-parlamente-voronin-spynu-tebe-miller-dazhe-dver-ne-otkryl-45506112.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Юрий
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
Анна Юрий
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34727374_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_559bfdc2f97cdaa153c2756f2d82df70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, бюджет, парламент

Парламент внес поправки в закон о госбюджете на 2021 год

14:50 14.10.2021 (обновлено: 15:00 14.10.2021)
194
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
Все материалы
На пленарном заседании в четверг законодательный форум в окончательном чтении принял поправки в главный финансовый документ страны.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Согласно изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете на текущий год, его доходная часть выросла примерно на 3,7 миллиарда леев, или на 8,9%, а расходная часть увеличилась на 1,2 миллиарда леев, или на 2,2%. Дефицит бюджета уменьшился на 2,5 миллиарда леев, или на 16,8%.
После внесенных поправок доходы государственного бюджета составят 45,1 миллиарда леев, расходы - 57,2 миллиарда, дефицит бюджета - 12,1 миллиарда леев.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Экономика
Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"
12:37
697
16
Наибольший рост расходов связан с Программой дорожного сектора, Национальным фондом развития сельского хозяйства и окружающей среды в сельской местности, восстановлением местных дорог, заменой государственных фондов на случай чрезвычайной ситуации, здравоохранением.
Депутаты молдавского парламента собрались на очередное пленарное заседание в четверг, 14 октября, с присутствием содокладчиков ПАСЕ.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:35Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией
16:15Депутаты одобрили меры по поддержке работников во время пандемии
16:02Какая связь между дневным светом и депрессией: что говорят специалисты
15:50Первые ласточки кризиса: приостановили работу три газовые заправки в Молдове
15:35Снова вверх: газ в Европе опять дорожает
15:23Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь
15:10Молдову ждут новые ковидные ограничения
14:50Парламент внес поправки в закон о госбюджете на 2021 год
14:26Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
14:00Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
13:50Стамбульская конвенция в разгар газового кризиса: за что голосуют депутаты
13:25"Город расцвел": итальянский журналист - о Тирасполе
12:55Министр Ливиненко отреагировал на выдвинутый ему вотум недоверия
12:37Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"
12:32Всеобщая вакцинация - единственный выход из кризиса, считают в МВФ
12:08Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой
12:02За 12 дней молдавская полиция остановила 120 нетрезвых водителей
11:37Депутаты отказались заслушать в парламенте ответственных за сферу энергетики Молдовы
11:28Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
11:28Окован в "железа" – что произошло с дочерью Стефана III и ее сыном