https://ru.sputnik.md/20211014/parlament-vnes-popravki-v-zakon-o-gosbyudzhete-na-2021-god-45510883.html
Парламент внес поправки в закон о госбюджете на 2021 год
Парламент внес поправки в закон о госбюджете на 2021 год
Какие изменения претерпели доходная и расходная части госбюджета
2021-10-14T14:50+0300
2021-10-14T14:50+0300
2021-10-14T15:00+0300
экономика
в молдове
бюджет
парламент
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Согласно изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете на текущий год, его доходная часть выросла примерно на 3,7 миллиарда леев, или на 8,9%, а расходная часть увеличилась на 1,2 миллиарда леев, или на 2,2%. Дефицит бюджета уменьшился на 2,5 миллиарда леев, или на 16,8%.После внесенных поправок доходы государственного бюджета составят 45,1 миллиарда леев, расходы - 57,2 миллиарда, дефицит бюджета - 12,1 миллиарда леев.Наибольший рост расходов связан с Программой дорожного сектора, Национальным фондом развития сельского хозяйства и окружающей среды в сельской местности, восстановлением местных дорог, заменой государственных фондов на случай чрезвычайной ситуации, здравоохранением.Депутаты молдавского парламента собрались на очередное пленарное заседание в четверг, 14 октября, с присутствием содокладчиков ПАСЕ.
https://ru.sputnik.md/20211014/skandal-v-parlamente-voronin-spynu-tebe-miller-dazhe-dver-ne-otkryl-45506112.html
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в молдове, бюджет, парламент
Парламент внес поправки в закон о госбюджете на 2021 год
14:50 14.10.2021 (обновлено: 15:00 14.10.2021)
На пленарном заседании в четверг законодательный форум в окончательном чтении принял поправки в главный финансовый документ страны.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Согласно изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете на текущий год, его доходная часть выросла примерно на 3,7 миллиарда леев, или на 8,9%, а расходная часть увеличилась на 1,2 миллиарда леев, или на 2,2%. Дефицит бюджета уменьшился на 2,5 миллиарда леев, или на 16,8%.
После внесенных поправок доходы государственного бюджета составят 45,1 миллиарда леев, расходы - 57,2 миллиарда, дефицит бюджета - 12,1 миллиарда леев.
Наибольший рост расходов связан с Программой дорожного сектора, Национальным фондом развития сельского хозяйства и окружающей среды в сельской местности, восстановлением местных дорог, заменой государственных фондов на случай чрезвычайной ситуации, здравоохранением.
Депутаты молдавского парламента собрались на очередное пленарное заседание в четверг, 14 октября, с присутствием содокладчиков ПАСЕ.