https://ru.sputnik.md/20211014/pervye-lastochki-krizisa-priostanovili-rabotu-tri-gazovye-zapravki-v-moldove-45511879.html

Первые ласточки кризиса: приостановили работу три газовые заправки в Молдове

Первые ласточки кризиса: приостановили работу три газовые заправки в Молдове

газовый кризис в молдове набирает обороты

2021-10-14T15:50+0300

2021-10-14T15:50+0300

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общество

газ

приостановка

заправки

в молдове

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В свете решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы о введении "режима тревоги" в связи с газовым кризисом компания Transautogaz сообщила, что вынуждена временно приостановить работу трех газозаправочных станций - в Бельцах, Царьграде (Дрокиевский район) и селе Селиште (Оргеевский район).Компания просит своих клиентов отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. Transautogaz обещает восстановить работу всех заправочных станций, "как только это станет возможным". О любых изменениях работы сети газозаправочных станций Transautogaz можно узнать по телефонам, размещенным на странице компании в Facebook.В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.

https://ru.sputnik.md/20211014/skandal-v-parlamente-voronin-spynu-tebe-miller-dazhe-dver-ne-otkryl-45506112.html

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2021

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газ, приостановка, заправки, в молдове