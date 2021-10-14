Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211014/pervye-lastochki-krizisa-priostanovili-rabotu-tri-gazovye-zapravki-v-moldove-45511879.html
Первые ласточки кризиса: приостановили работу три газовые заправки в Молдове
Первые ласточки кризиса: приостановили работу три газовые заправки в Молдове
газовый кризис в молдове набирает обороты
2021-10-14T15:50+0300
2021-10-14T15:50+0300
общество
газ
приостановка
заправки
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2126/23/21262306_0:190:1824:1216_1920x0_80_0_0_a484da50124f1d41de1f7f1b5cbb6077.jpg
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В свете решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы о введении "режима тревоги" в связи с газовым кризисом компания Transautogaz сообщила, что вынуждена временно приостановить работу трех газозаправочных станций - в Бельцах, Царьграде (Дрокиевский район) и селе Селиште (Оргеевский район).Компания просит своих клиентов отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. Transautogaz обещает восстановить работу всех заправочных станций, "как только это станет возможным". О любых изменениях работы сети газозаправочных станций Transautogaz можно узнать по телефонам, размещенным на странице компании в Facebook.В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.
https://ru.sputnik.md/20211014/skandal-v-parlamente-voronin-spynu-tebe-miller-dazhe-dver-ne-otkryl-45506112.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2126/23/21262306_203:0:1824:1216_1920x0_80_0_0_1b3ad98d798bb2567bf1d392dbe4f400.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газ, приостановка, заправки, в молдове

Первые ласточки кризиса: приостановили работу три газовые заправки в Молдове

15:50 14.10.2021
148
© Sputnik / Miroslav RotariЗаправочная станция
Заправочная станция - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Компания Transautogaz просит своих клиентов отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В свете решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы о введении "режима тревоги" в связи с газовым кризисом компания Transautogaz сообщила, что вынуждена временно приостановить работу трех газозаправочных станций - в Бельцах, Царьграде (Дрокиевский район) и селе Селиште (Оргеевский район).

"На сегодняшний день остальные девять газозаправочных станций продолжают работать в Кишиневе и других регионах страны. Функционирует в том числе вторая заправка Бельцах и в селе Чишмя Оргеевского района. Коллектив компании продолжит предпринимать все усилия, чтобы круглосуточно обеспечивать топливом максимальное количество автомобилистов", - сообщило руководство Transautogaz.

Компания просит своих клиентов отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. Transautogaz обещает восстановить работу всех заправочных станций, "как только это станет возможным".
О любых изменениях работы сети газозаправочных станций Transautogaz можно узнать по телефонам, размещенным на странице компании в Facebook.
В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Экономика
Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"
12:37
828
16
По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:35Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией
16:15Депутаты одобрили меры по поддержке работников во время пандемии
16:02Какая связь между дневным светом и депрессией: что говорят специалисты
15:50Первые ласточки кризиса: приостановили работу три газовые заправки в Молдове
15:35Снова вверх: газ в Европе опять дорожает
15:23Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь
15:10Молдову ждут новые ковидные ограничения
14:50Парламент внес поправки в закон о госбюджете на 2021 год
14:26Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
14:00Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
13:50Стамбульская конвенция в разгар газового кризиса: за что голосуют депутаты
13:25"Город расцвел": итальянский журналист - о Тирасполе
12:55Министр Ливиненко отреагировал на выдвинутый ему вотум недоверия
12:37Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"
12:32Всеобщая вакцинация - единственный выход из кризиса, считают в МВФ
12:08Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой
12:02За 12 дней молдавская полиция остановила 120 нетрезвых водителей
11:37Депутаты отказались заслушать в парламенте ответственных за сферу энергетики Молдовы
11:28Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
11:28Окован в "железа" – что произошло с дочерью Стефана III и ее сыном