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Погодные рекорды Молдовы 14 октября
Погодные рекорды Молдовы 14 октября
Погодные рекорды Молдовы 14 октября
2021-10-14T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 октября специалисты зафиксировали около тридцати лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 14 октября 1992 года воздух охладился до –4,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали годом позже. В этот день в 1993 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +27,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 14 октября

00:01 14.10.2021
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© Sputnik / Дмитрий МакеевЗнаменитый кот Мостик
Знаменитый кот Мостик - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 октября специалисты зафиксировали около тридцати лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 14 октября 1992 года воздух охладился до –4,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали годом позже. В этот день в 1993 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +27,6 градуса по Цельсию.
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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