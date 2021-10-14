https://ru.sputnik.md/20211014/pokrov-traditsii-primety-istoriya-45481279.html

Покров день 2022: традиции, приметы и история праздника

Покров день 2022: традиции, приметы и история праздника

Что можно делать в Покров, а что возбраняется церковью

2021-10-14T06:30+0300

2021-10-14T06:30+0300

2021-10-14T07:55+0300

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Православная церковь отмечает 14 октября (1 октября по старому стилю) праздник Покрова Пресвятой Богородицы в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свой покров над всеми верующими.История праздника Покров Пресвятой БогородицыЧудесное явление Божией Матери произошло в середине Х века в церкви, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.В те дни столица Византийской империи Константинополь была осаждена язычниками: городу угрожало разрушение, многочисленным храмам — поругание, христианам — жестокие казни и рабство. И во время воскресного всенощного бдения храм был переполнен молящимися, у которых осталась одна надежда на помощь Божию.В четвертом часу ночи святой Андрей, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом в окружении ангелов и святых. Царицу Небесную сопровождали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов.Преклонив колена, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со Своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем подаваемую Ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.Богородица просила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Имя и прибегающих к Ее заступлению. Андрей и Епифаний долгое время смотрели на распростертый над народом покров, пока он не исчез.Традиции Покрова дняНа Руси Покров Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.В народном сознании христианский смысл Покрова тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Обычно в это время заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки, начинался осенний свадебный сезон.В народе считалось, что покров — встреча осени с зимой. Люди ждали первый иней, который покрывал землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Крестьяне также связывали слово покров с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой. "Простоволосыми" разрешалось ходить только незамужним девушкам.Что нельзя делать на ПокровКак в любой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять многие домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Также на Покров нельзя занимать деньги.Желательно всей семьей пойти в церковь, поставить свечи, помолиться и попросить Богородицу о заступничестве.Празднование нужно было провести весело и ярко, чтоб весь год был таким же насыщенным. В народе с Покрова начинают играть свадьбы. "Покров, покров, покрой мою голову хоть платочком, хоть тряпочкой, чтобы не осталась я в девках", — такой заговор обычно приговаривали молодые незамужние девушки, украшая икону Девы Марии собственноручно вышитым рушником.Приметы на Покров деньЛюди считали, что если к середине октября листья с березы еще не осыпались — снег выпадет нескоро. А если белки запасли на зиму много орешков, зима будет холодная и снежная. Если в октябре грянет гром — это к зиме без снега, а если в кругу — лето будет без дождей.Если птицы дружно улетают в теплые края — быть строгой зиме. Об этом же говорят большие муравьиные кучи к осени.Если на Покров лист ложится на землю вверх изнанкой — это к урожаю, а вот когда первый снег пройдет до Покрова, то зимы ждать долго.

https://ru.sputnik.md/20210925/krestnyy-khod-covid-19-45046250.html

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