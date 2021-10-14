https://ru.sputnik.md/20211014/pozhar-v-den-goroda-komu-v-kishineve-potrebovalas-pomosch-45513543.html
Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь
Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь
Что горело в Кишиневе в День города
2021-10-14T15:23+0300
2021-10-14T15:23+0300
2021-10-14T15:32+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Звонок в пожарную часть Кишинева поступил в 10.44 утра 14 октября - прямо в День города. Звонивший сообщил о возгорании в доме по улице Христо Ботева, 2, в секторе Ботаника.Как сообщили в пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), огонь вспыхнул в общежитии. Для тушения пожара были задействованы четыре оперативные бригады. Прибывшие на место происшествия спасатели определили, что возгорание охватило комнату на первом этаже студенческого общежития. Благодаря оперативному вмешательству огнеборцев, пламя не распространилось, и в 10.50 пожар был локализован, а в 11.48 полностью потушен. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства и причины будут выяснены позже.
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в молдове, пожар
Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь
15:23 14.10.2021 (обновлено: 15:32 14.10.2021)
День города в Кишиневе не обошелся без происшествий: к счастью, никто не пострадал.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Звонок в пожарную часть Кишинева поступил в 10.44 утра 14 октября - прямо в День города. Звонивший сообщил о возгорании в доме по улице Христо Ботева, 2, в секторе Ботаника.
Как сообщили в пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), огонь вспыхнул в общежитии. Для тушения пожара были задействованы четыре оперативные бригады. Прибывшие на место происшествия спасатели определили, что возгорание охватило комнату на первом этаже студенческого общежития.
Благодаря оперативному вмешательству огнеборцев, пламя не распространилось, и в 10.50 пожар был локализован, а в 11.48 полностью потушен. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства и причины будут выяснены позже.