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Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь
Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь
Что горело в Кишиневе в День города
2021-10-14T15:23+0300
2021-10-14T15:32+0300
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пожар
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Звонок в пожарную часть Кишинева поступил в 10.44 утра 14 октября - прямо в День города. Звонивший сообщил о возгорании в доме по улице Христо Ботева, 2, в секторе Ботаника.Как сообщили в пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), огонь вспыхнул в общежитии. Для тушения пожара были задействованы четыре оперативные бригады. Прибывшие на место происшествия спасатели определили, что возгорание охватило комнату на первом этаже студенческого общежития. Благодаря оперативному вмешательству огнеборцев, пламя не распространилось, и в 10.50 пожар был локализован, а в 11.48 полностью потушен. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства и причины будут выяснены позже.
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в молдове, пожар

Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь

15:23 14.10.2021 (обновлено: 15:32 14.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausПожарные
Пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
День города в Кишиневе не обошелся без происшествий: к счастью, никто не пострадал.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Звонок в пожарную часть Кишинева поступил в 10.44 утра 14 октября - прямо в День города. Звонивший сообщил о возгорании в доме по улице Христо Ботева, 2, в секторе Ботаника.
© Photo : IGSU al MAI al RMПожар в доме на Ботанике
Пожар в доме на Ботанике - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Пожар в доме на Ботанике
© Photo : IGSU al MAI al RM
Как сообщили в пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), огонь вспыхнул в общежитии. Для тушения пожара были задействованы четыре оперативные бригады. Прибывшие на место происшествия спасатели определили, что возгорание охватило комнату на первом этаже студенческого общежития.
Dmitrii Polșcin, pompier din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
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Благодаря оперативному вмешательству огнеборцев, пламя не распространилось, и в 10.50 пожар был локализован, а в 11.48 полностью потушен. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства и причины будут выяснены позже.
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