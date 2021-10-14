https://ru.sputnik.md/20211014/pozhar-v-den-goroda-komu-v-kishineve-potrebovalas-pomosch-45513543.html

Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь

Пожар в День города: кому в Кишиневе потребовалась помощь

Что горело в Кишиневе в День города

2021-10-14T15:23+0300

2021-10-14T15:23+0300

2021-10-14T15:32+0300

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пожар

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Звонок в пожарную часть Кишинева поступил в 10.44 утра 14 октября - прямо в День города. Звонивший сообщил о возгорании в доме по улице Христо Ботева, 2, в секторе Ботаника.Как сообщили в пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), огонь вспыхнул в общежитии. Для тушения пожара были задействованы четыре оперативные бригады. Прибывшие на место происшествия спасатели определили, что возгорание охватило комнату на первом этаже студенческого общежития. Благодаря оперативному вмешательству огнеборцев, пламя не распространилось, и в 10.50 пожар был локализован, а в 11.48 полностью потушен. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства и причины будут выяснены позже.

https://ru.sputnik.md/20210822/uvidimsya-na-verkhnem-etazhe-intervyu-pozharn-44136577.html

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2021

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в молдове, пожар