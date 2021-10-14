https://ru.sputnik.md/20211014/prezident-rossii-rasskazal-o-vzaimodeystvii-eaes-s-drugimi-stranami-45514530.html

Президент России рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами

Президент России рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами

Владимир Путин отметил, что интеграция в рамках ЕАЭС растет и становится привлекательной для зарубежных стран.

2021-10-14T17:35+0300

2021-10-14T17:35+0300

2021-10-14T18:33+0300

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекают внимание целого ряда стран, об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.Он отметил, что на практике эффективно реализуется гибкая система связей Евразийского экономического союза с другими государствами, а также интеграционными структурами."В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведется обсуждение аналогичных договоров с Египтом... Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства", - добавил президент.Кроме того, российский лидер подчеркнул, что странам Евразийского экономического союза необходимо продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах, чтобы сформировать устойчивый общий рынок.Он подчеркнул, что по всем этим направлениям уже удалось добиться многого, и указал, что в последнее время государства - члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности.

https://ru.sputnik.md/20210924/predstaviteli-stran-eaes-obsudili-sozdanie-proekta-dogovora-ob-obschem-rynke-gaza-45034177.html

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