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Президент России рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами
Президент России рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами
Владимир Путин отметил, что интеграция в рамках ЕАЭС растет и становится привлекательной для зарубежных стран.
2021-10-14T17:35+0300
2021-10-14T18:33+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекают внимание целого ряда стран, об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.Он отметил, что на практике эффективно реализуется гибкая система связей Евразийского экономического союза с другими государствами, а также интеграционными структурами."В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведется обсуждение аналогичных договоров с Египтом... Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства", - добавил президент.Кроме того, российский лидер подчеркнул, что странам Евразийского экономического союза необходимо продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах, чтобы сформировать устойчивый общий рынок.Он подчеркнул, что по всем этим направлениям уже удалось добиться многого, и указал, что в последнее время государства - члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности.
https://ru.sputnik.md/20210924/predstaviteli-stran-eaes-obsudili-sozdanie-proekta-dogovora-ob-obschem-rynke-gaza-45034177.html
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в мире, россия, еаэс

Президент России рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами

17:35 14.10.2021 (обновлено: 18:33 14.10.2021)
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанк Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза
 Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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Владимир Путин отметил, что интеграция в рамках ЕАЭС растет и становится привлекательной для зарубежных стран.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекают внимание целого ряда стран, об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
"Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. …Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели", - сказал Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.
Он отметил, что на практике эффективно реализуется гибкая система связей Евразийского экономического союза с другими государствами, а также интеграционными структурами.
"В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведется обсуждение аналогичных договоров с Египтом... Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства", - добавил президент.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что странам Евразийского экономического союза необходимо продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах, чтобы сформировать устойчивый общий рынок.
"Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок", - сказал Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что по всем этим направлениям уже удалось добиться многого, и указал, что в последнее время государства - члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности.
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