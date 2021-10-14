https://ru.sputnik.md/20211014/prognoz-pogody-45493977.html

Самый точный прогноз погоды: заморозки отменяются

Самый точный прогноз погоды: заморозки отменяются

Прогноз погоды 14 15 16 октября Gismeteo

2021-10-14T07:00+0300

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прогноз погоды

погода

народные приметы

народные традиции

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +13 до +15.В пятницу, 15 октября, погода существенно не изменится. Днем ожидается те же +12 - +17 градусов, а ночью от +2 до +7, заморозков не прогнозируют на ближайшие дни.Такая погода продержится до 18 октября. Затем начнет теплеть до +18 днем, ночью до +8-9 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутсвие осадков либо очень слабые дожди.Праздники и народные приметы14 октября православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В основе праздника Покрова лежат события, произошедшие в Константинополе в начале X века. В то время столица Византии зачастую подвергалась набегам различных племен. Очередной раз Царьград оказался в окружении неприятельских войск. По преданию, в ту ночь, во время всенощной, произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Рядом с Нею были пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Закончив молиться, Богородица сняла с Себя омофор (покров, покрывало), который покрывал Ее голову, и раскрыла его над людьми. Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.В народе праздник Покров считается моментом встречи осени и зимы, наступления первых холодов. Часто как раз к этому празднику на поверхности земли появляется первый иней и окончательно опадают листья на деревьях. Была и присказка: "Покров кроет землю то листом, то снегом".Праздником Покрова завершался сельскохозяйственный год. Крестьяне прекращали все полевые работы, собирали последний урожай и готовились к зиме, в честь чего устраивались широкие народные гуляния и шумные ярмарки.Поскольку это большой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя заниматься большими домашними делами, такими как стирка, уборка и шитье. Порядок в избах хозяйки наводили накануне праздника.В этот день особое внимание уделяли растопке печи. Считалось, что если на Покров истопить печь яблонею, то всю зиму в доме будет тепло. Также на Покров пекли блины. Истоки обычая связаны с культом предков и почитанием всех усопших родственников.С Покрова начиналась свадебная пора. Девушки, мечтающие поскорее выйти замуж, с самого утра шли в церковь и ставили праздничную свечу. Верили, кто раньше свечу поставит, тот и замуж раньше выйдет.

https://ru.sputnik.md/20211014/pokrov-traditsii-primety-istoriya-45481279.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз погоды, погода, народные приметы, народные традиции