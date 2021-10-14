https://ru.sputnik.md/20211014/putin-vyskazalsya-o-preemnike-sudbe-dollara-i-kriptovalyute-45508316.html

Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте

Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте

Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте

2021-10-14T14:26+0300

2021-10-14T14:26+0300

2021-10-14T14:26+0300

россия

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владимир путин

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин в интервью CNBC ответил на вопрос о преемнике, а также дал комментарии по другим темам. Основные тезисы - в материале РИА Новости."Никаких решений пока не принято"Говоря о возможном участии в выборах, глава государства отметил, что предпочитает не торопить события.Он напомнил о праве баллотироваться на второй срок. "Но никаких решений на этот счет пока не принято", — подчеркнул он.О перспективах доллараДоллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, считает Путин. При этом он отметил, что США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершают большую ошибку.Он напомнил, что объем расчетов и резервов разных стран в американской валюте сокращается. Россия, подчеркнул президент, тоже идет по этому пути.При этом глава государства заметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы полностью отказаться от доллара. "Нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего", — пояснил он.Путин добавил, что от самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, Россия заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков. По его словам, Москва внимательно смотрит за тем, что происходит, анализирует и предпринимает необходимые шаги, для того чтобы обеспечить свои долгосрочные интересы.О криптовалютеКриптовалюта может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна, заявил Путин. "Для того чтобы переводить средства из одного места в другое, — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно", — сказал он.Глава государства пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена. "Она имеет право на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", — добавил российский лидер.При этом он отметил, что все развивается, "все имеет право на то, чтобы существовать".О блоке AUKUSСоздание таких блоков, как AUKUS, который объединил США, Великобританию и Австралию, подрывает региональную стабильность, счситает президент.Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.О НавальномРоссийские власти не собираются никого ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон, а прикрывается политической деятельностью, заявил Путин, отвечая на вопрос об Алексее Навальном."Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы", — напомнил он.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.

https://ru.sputnik.md/20211013/putin-spetssluzhby-sng-45497954.html

https://ru.sputnik.md/20210413/bitkoin-ustanovil-novyy-rekord-34360743.html

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