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https://ru.sputnik.md/20211014/putin-vyskazalsya-o-preemnike-sudbe-dollara-i-kriptovalyute-45508316.html
Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
2021-10-14T14:26+0300
2021-10-14T14:26+0300
россия
в мире
владимир путин
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин в интервью CNBC ответил на вопрос о преемнике, а также дал комментарии по другим темам. Основные тезисы - в материале РИА Новости."Никаких решений пока не принято"Говоря о возможном участии в выборах, глава государства отметил, что предпочитает не торопить события.Он напомнил о праве баллотироваться на второй срок. "Но никаких решений на этот счет пока не принято", — подчеркнул он.О перспективах доллараДоллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, считает Путин. При этом он отметил, что США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершают большую ошибку.Он напомнил, что объем расчетов и резервов разных стран в американской валюте сокращается. Россия, подчеркнул президент, тоже идет по этому пути.При этом глава государства заметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы полностью отказаться от доллара. "Нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего", — пояснил он.Путин добавил, что от самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, Россия заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков. По его словам, Москва внимательно смотрит за тем, что происходит, анализирует и предпринимает необходимые шаги, для того чтобы обеспечить свои долгосрочные интересы.О криптовалютеКриптовалюта может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна, заявил Путин. "Для того чтобы переводить средства из одного места в другое, — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно", — сказал он.Глава государства пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена. "Она имеет право на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", — добавил российский лидер.При этом он отметил, что все развивается, "все имеет право на то, чтобы существовать".О блоке AUKUSСоздание таких блоков, как AUKUS, который объединил США, Великобританию и Австралию, подрывает региональную стабильность, счситает президент.Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.О НавальномРоссийские власти не собираются никого ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон, а прикрывается политической деятельностью, заявил Путин, отвечая на вопрос об Алексее Навальном."Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы", — напомнил он.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
https://ru.sputnik.md/20211013/putin-spetssluzhby-sng-45497954.html
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в мире, владимир путин

Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте

14:26 14.10.2021
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© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым
Президент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Путин - о преемнике: пока не решил, буду ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин в интервью CNBC ответил на вопрос о преемнике, а также дал комментарии по другим темам. Основные тезисы - в материале РИА Новости.

"Никаких решений пока не принято"

Говоря о возможном участии в выборах, глава государства отметил, что предпочитает не торопить события.
"Это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", — сказал президент.
Он напомнил о праве баллотироваться на второй срок. "Но никаких решений на этот счет пока не принято", — подчеркнул он.

О перспективах доллара

Доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, считает Путин. При этом он отметил, что США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершают большую ошибку.
"В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам", — добавил российский лидер.
Он напомнил, что объем расчетов и резервов разных стран в американской валюте сокращается. Россия, подчеркнул президент, тоже идет по этому пути.
При этом глава государства заметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы полностью отказаться от доллара. "Нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего", — пояснил он.
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Путин добавил, что от самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, Россия заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков. По его словам, Москва внимательно смотрит за тем, что происходит, анализирует и предпринимает необходимые шаги, для того чтобы обеспечить свои долгосрочные интересы.

О криптовалюте

Криптовалюта может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна, заявил Путин. "Для того чтобы переводить средства из одного места в другое, — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно", — сказал он.
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Глава государства пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена. "Она имеет право на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", — добавил российский лидер.

При этом он отметил, что все развивается, "все имеет право на то, чтобы существовать".
"Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато", — сказал Путин.

О блоке AUKUS

Создание таких блоков, как AUKUS, который объединил США, Великобританию и Австралию, подрывает региональную стабильность, счситает президент.
"На мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но "дружить против кого-то" — это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", — пояснил Путин.
Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.

О Навальном

Российские власти не собираются никого ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто нарушил закон, а прикрывается политической деятельностью, заявил Путин, отвечая на вопрос об Алексее Навальном.

"Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы", — напомнил он.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
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