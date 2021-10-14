https://ru.sputnik.md/20211014/rano-radovalis-testy-ptsr-stanut-deshevle-no-ne-dlya-vsekh-45518414.html

Рано радовались: тесты ПЦР станут дешевле, но не для всех

Рано радовались: тесты ПЦР станут дешевле, но не для всех

почему граждан Молдовы снова ввели в заблуждение

2021-10-14T19:32+0300

2021-10-14T19:32+0300

2021-10-14T19:32+0300

коронавирус

в молдове

тесты

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. После того как в среду правительство одобрило проект, предусматривающий снижение цены на проведение теста на COVID-19 с 755 до 300 леев, журналисты потребовали у властей разъяснить вопрос.Выяснилось, что эти сокращения нацелены только на Национальную медицинскую страховую компанию (НМСК), которая выделяет деньги, чтобы граждане с симптомами COVID могли бесплатно проходить тесты в медицинских учреждениях. Это означает, что тесты не стали дешевле в частном секторе, где обычно их сдают те, кто хочет уехать за границу.Другими словами, НМСК будет выделять меньше денег на тестирование в государственных медучреждениях, а не для того, чтобы люди меньше платили из своего кармана. Об этом рассказала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску в ходе передачи на частном телеканале.Светлану Николаеску также спросили, смогут ли все же граждане пройти ПЦР-тест в государственных медицинских учреждениях по цене 300 леев. Она уточнила, что если у медицинского учреждения есть ресурсы и возможности, то эти анализы могут быть платными, но в любом случае приоритет будут иметь те, кто должен пройти обследование по назначению врача за счет государства."Если учреждение хочет включить эту услугу в каталог услуг, предоставляемых за плату, у него есть человеческие ресурсы для обеспечения этого, тогда они могут это сделать", - добавила госсекретарь.Николаеску уточнила, что тесты, которые закупаются государством централизованно, не могут быть включены в перечень платных услуг, они предназначены только для людей с симптомами коронавируса и используются по предписанию врача.Напоминаем, что в среду, 13 октября, кабинет министров принял решение снизить тариф на проведение ПЦР-теста на COVID-19 в лабораториях государственных медицинских учреждений. По словам министра здравоохранения, было решено уменьшить стоимость ПЦР-теста, поскольку закупочные цены на реагенты, необходимые для проведения этих анализов, снизились.

https://ru.sputnik.md/20211013/ekspress-test-45495525.html

https://ru.sputnik.md/20211013/test-covid-19-45491467.html

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2021

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, тесты