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Разгадана тайна смертного медальона
Разгадана тайна смертного медальона
В России ищут родственников солдата, погибшего в Молдавии в первые дни Великой Отечественной
2021-10-14T10:32+0300
2021-10-14T10:49+0300
общество
в молдове
поисковики
великая отечественная война
россия
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. О том, что село Стояновка стало ареной ожесточенных боeв первых дней Великой Отечественной войны, знает каждый его житель. Подвиг пограничников, обессмертивших свои имена героическим сопротивлением в июне 1941 года, увековечен в величественных памятниках и монументах, в названиях сельских улиц. Местные ребятишки, родившиеся после войны, еще много лет собирали в окрестностях села гильзы и осколки снарядов, напоминавшие о страшных боях. Но случались и более драматичные находки. В конце 1980-х годов стояновский тракторист Дмитрий Таукчи в ходе работ по прокладке оросительной трассы обнаружил останки солдата, лежавшего на боку на дне окопа. Рядом с бойцом была найдена и пластмассовая капсула - смертный медальон, говоривший о принадлежности погибшего к Рабоче-крестьянской Красной армии. Дмитрий Савельевич не решился его открывать, резонно предположив, что может повредить содержимое. Останки солдата впоследствии передали для захоронения на территории пограничной заставы. А вот медальон так и остался у Дмитрия Таукчи. Прочитав в одной из газет адрес московского военного архива, он принял решение передать его для прочтения туда. Вскрытый в лабораторных условиях опознавательный знак тогда прочесть не удалось, и его переправили в Татарстан, где находится Всероссийский информационно-поисковый центр "Отечество". К сожалению, техника того времени не смогла пролить свет на имя павшего героя - записка сильно пострадала от времени. Понадобилось три десятка лет, чтобы открыть тайну смертного медальона из Молдавии. Благодаря современному оборудованию казанским поисковикам недавно удалось прочесть бланк, о чем они незамедлительно проинформировали своих молдавских коллег. Красноармеец Михаил Павлович Поздняков родился в 1919 году в деревне Петровская Павлоковского сельского совета Мяксинского района Ленинградской (ныне Вологодской области). 28 октября 1939 года был призван в Красную армию Куйбышевским районным военным комиссариатом города Ленинграда. Считается пропавшим без вести с июня 1941 года. Благодаря совместным усилиям российских и молдавских поисковиков спустя 80 лет удалось вернуть из небытия имя еще одного героя Великой Отечественной войны. В настоящее время в Вологодской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге ведется поиск родственников бойца Позднякова. Возможно, его до сих пор ищут внуки и правнуки, ожидая возвращения с войны.
https://ru.sputnik.md/20200425/Smertnyy-medalon-krasnoarmeytsa-Kantora-30015997.html
https://ru.sputnik.md/20210315/kak-smertnye-medalony-stali-dlya-pogibshikh-propuskom-v-bessmertie-33994497.html
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в молдове, поисковики, великая отечественная война, россия

Разгадана тайна смертного медальона

10:32 14.10.2021 (обновлено: 10:49 14.10.2021)
147
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкФрагмент памятника советскому солдату
Фрагмент памятника советскому солдату - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Sergey Pivovarov
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Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
В России ищут родственников солдата, погибшего в Молдавии в первые дни Великой Отечественной войны.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. О том, что село Стояновка стало ареной ожесточенных боeв первых дней Великой Отечественной войны, знает каждый его житель. Подвиг пограничников, обессмертивших свои имена героическим сопротивлением в июне 1941 года, увековечен в величественных памятниках и монументах, в названиях сельских улиц.
© Photo : А. ПетровичПограничная застава "Стояновка" Кантемирского района первой приняла удар фашистских захватчиков
Пограничная застава Стояновка Кантемирского района первой приняла удар фашистских захватчиков - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Пограничная застава "Стояновка" Кантемирского района первой приняла удар фашистских захватчиков
© Photo : А. Петрович
Местные ребятишки, родившиеся после войны, еще много лет собирали в окрестностях села гильзы и осколки снарядов, напоминавшие о страшных боях. Но случались и более драматичные находки.
© Photo : А. ПетровичНа этом поле 30 лет назад тракторист Дмитрий Таукчи нашел останки советского солдата
На этом поле 30 лет назад тракторист Дмитрий Таукчи нашел останки советского солдата - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
На этом поле 30 лет назад тракторист Дмитрий Таукчи нашел останки советского солдата
© Photo : А. Петрович
В конце 1980-х годов стояновский тракторист Дмитрий Таукчи в ходе работ по прокладке оросительной трассы обнаружил останки солдата, лежавшего на боку на дне окопа. Рядом с бойцом была найдена и пластмассовая капсула - смертный медальон, говоривший о принадлежности погибшего к Рабоче-крестьянской Красной армии. Дмитрий Савельевич не решился его открывать, резонно предположив, что может повредить содержимое. Останки солдата впоследствии передали для захоронения на территории пограничной заставы. А вот медальон так и остался у Дмитрия Таукчи.
© Photo : А.ПетровичСмертный медальон, прочитанный спустя 80 лет
Смертный медальон, прочитанный спустя 80 лет - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Смертный медальон, прочитанный спустя 80 лет
© Photo : А.Петрович
Прочитав в одной из газет адрес московского военного архива, он принял решение передать его для прочтения туда. Вскрытый в лабораторных условиях опознавательный знак тогда прочесть не удалось, и его переправили в Татарстан, где находится Всероссийский информационно-поисковый центр "Отечество". К сожалению, техника того времени не смогла пролить свет на имя павшего героя - записка сильно пострадала от времени. Понадобилось три десятка лет, чтобы открыть тайну смертного медальона из Молдавии. Благодаря современному оборудованию казанским поисковикам недавно удалось прочесть бланк, о чем они незамедлительно проинформировали своих молдавских коллег.
Передача капсулы с землей внучке красноармейца Кантора - Sputnik Молдова, 1920, 25.04.2020
Смертный медальон красноармейца Кантора
25 апреля 2020, 15:57
988
Красноармеец Михаил Павлович Поздняков родился в 1919 году в деревне Петровская Павлоковского сельского совета Мяксинского района Ленинградской (ныне Вологодской области). 28 октября 1939 года был призван в Красную армию Куйбышевским районным военным комиссариатом города Ленинграда. Считается пропавшим без вести с июня 1941 года.
В экспозиции поискового музея хранятся смертные медальоны героев Великой Отечетственной войны - Sputnik Молдова, 1920, 15.03.2021
Общество
Как "смертные медальоны" стали для погибших пропуском в бессмертие
15 марта, 19:18
748
Благодаря совместным усилиям российских и молдавских поисковиков спустя 80 лет удалось вернуть из небытия имя еще одного героя Великой Отечественной войны. В настоящее время в Вологодской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге ведется поиск родственников бойца Позднякова. Возможно, его до сих пор ищут внуки и правнуки, ожидая возвращения с войны.
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