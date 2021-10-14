https://ru.sputnik.md/20211014/razgadana-tayna-smertnogo-medalona-45501162.html

Разгадана тайна смертного медальона

Разгадана тайна смертного медальона

В России ищут родственников солдата, погибшего в Молдавии в первые дни Великой Отечественной

2021-10-14T10:32+0300

2021-10-14T10:32+0300

2021-10-14T10:49+0300

общество

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великая отечественная война

россия

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. О том, что село Стояновка стало ареной ожесточенных боeв первых дней Великой Отечественной войны, знает каждый его житель. Подвиг пограничников, обессмертивших свои имена героическим сопротивлением в июне 1941 года, увековечен в величественных памятниках и монументах, в названиях сельских улиц. Местные ребятишки, родившиеся после войны, еще много лет собирали в окрестностях села гильзы и осколки снарядов, напоминавшие о страшных боях. Но случались и более драматичные находки. В конце 1980-х годов стояновский тракторист Дмитрий Таукчи в ходе работ по прокладке оросительной трассы обнаружил останки солдата, лежавшего на боку на дне окопа. Рядом с бойцом была найдена и пластмассовая капсула - смертный медальон, говоривший о принадлежности погибшего к Рабоче-крестьянской Красной армии. Дмитрий Савельевич не решился его открывать, резонно предположив, что может повредить содержимое. Останки солдата впоследствии передали для захоронения на территории пограничной заставы. А вот медальон так и остался у Дмитрия Таукчи. Прочитав в одной из газет адрес московского военного архива, он принял решение передать его для прочтения туда. Вскрытый в лабораторных условиях опознавательный знак тогда прочесть не удалось, и его переправили в Татарстан, где находится Всероссийский информационно-поисковый центр "Отечество". К сожалению, техника того времени не смогла пролить свет на имя павшего героя - записка сильно пострадала от времени. Понадобилось три десятка лет, чтобы открыть тайну смертного медальона из Молдавии. Благодаря современному оборудованию казанским поисковикам недавно удалось прочесть бланк, о чем они незамедлительно проинформировали своих молдавских коллег. Красноармеец Михаил Павлович Поздняков родился в 1919 году в деревне Петровская Павлоковского сельского совета Мяксинского района Ленинградской (ныне Вологодской области). 28 октября 1939 года был призван в Красную армию Куйбышевским районным военным комиссариатом города Ленинграда. Считается пропавшим без вести с июня 1941 года. Благодаря совместным усилиям российских и молдавских поисковиков спустя 80 лет удалось вернуть из небытия имя еще одного героя Великой Отечественной войны. В настоящее время в Вологодской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге ведется поиск родственников бойца Позднякова. Возможно, его до сих пор ищут внуки и правнуки, ожидая возвращения с войны.

https://ru.sputnik.md/20200425/Smertnyy-medalon-krasnoarmeytsa-Kantora-30015997.html

https://ru.sputnik.md/20210315/kak-smertnye-medalony-stali-dlya-pogibshikh-propuskom-v-bessmertie-33994497.html

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Алексей Петрович https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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в молдове, поисковики, великая отечественная война, россия