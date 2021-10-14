Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
Решение Комиссии по ЧС: Молдова переходит на мазут
17:00 14.10.2021 (обновлено: 17:31 14.10.2021)
396
В условиях газового кризиса правительство намерено принять меры по защите граждан и энергетической безопасности страны.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. После введения в среду Комиссией по чрезвычайным ситуациям "режима тревоги" в энергетическом секторе Молдовы, согласно опубликованному в четверг протоколу заседания, основному поставщику тепла - предприятию Termoelectrica - для производства тепло- и электроэнергии предписано перейти на мазут.
Государственным учреждениям надлежит принять необходимые меры для недопущения чрезвычайных ситуаций в энергетике.
"Хочу, чтобы было предельно ясно: "режим тревоги" введен для того, чтобы ответственные институты могли предпринять конкретные действия по защите граждан и энергетической безопасности страны. Пока мы ведем переговоры о выгодных условиях контракта для Молдовы на поставку природного газа, важно, чтобы энергетический кризис сказался на людях как можно мягче. Чтобы жители республики не мерзли и могли жить своей привычной жизнью. Государство будет защищать уязвимые слои населения Молдовы посредством различных компенсационных мер. Мы окажем помощь всем, кто в ней нуждается", - отметил вице-премьер Андрей Спыну.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве в этой связи постановила:
Перейти с 15 октября на использование мазута при производстве электрической и тепловой энергии. 16 500 тонн мазута будет выделено из государственного резерва предприятию Termoelectrica для производства электро- и тепловой энергии.
Подготовить компенсационные мероприятия для домохозяйств, промышленных и коммерческих потребителей для смягчения последствий возможного роста цен на газ.
Органы центрального и местного публичного управления должны будут разработать решения по экономии природного газа и электроэнергии.
На АО Еnergocom возложена обязанность как можно быстрее начать закупать газ на рынках региона.
АО "Молдовагаз" должно проинформировать комиссию о необходимых Молдове (речь об обоих берегах Днестра) объемах газа для покрытия его дефицита.
В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом на брифинге заявил вице-премьер правительства Андрей Спыну.
По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.