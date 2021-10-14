https://ru.sputnik.md/20211014/reshenie-komissii-po-chs-moldova-perekhodit-na-mazut-45516278.html

Решение Комиссии по ЧС: Молдова переходит на мазут

Решение Комиссии по ЧС: Молдова переходит на мазут

В условиях газового кризиса правительство намерено предпринять активные меры для граждан и энергетической безопасности страны.

2021-10-14T17:00+0300

2021-10-14T17:00+0300

2021-10-14T17:31+0300

общество

газ

энергетика

кризис

мазут

в молдове

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. После введения в среду Комиссией по чрезвычайным ситуациям "режима тревоги" в энергетическом секторе Молдовы, согласно опубликованному в четверг протоколу заседания, основному поставщику тепла - предприятию Termoelectrica - для производства тепло- и электроэнергии предписано перейти на мазут.Государственным учреждениям надлежит принять необходимые меры для недопущения чрезвычайных ситуаций в энергетике.Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве в этой связи постановила:В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом на брифинге заявил вице-премьер правительства Андрей Спыну.По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.

https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-rezhim-trevogi-gazovy-krizis-45493547.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

газ, энергетика, кризис, мазут, в молдове, андрей спыну