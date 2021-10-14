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Решение Комиссии по ЧС: Молдова переходит на мазут
Решение Комиссии по ЧС: Молдова переходит на мазут
В условиях газового кризиса правительство намерено предпринять активные меры для граждан и энергетической безопасности страны.
2021-10-14T17:00+0300
2021-10-14T17:31+0300
общество
газ
энергетика
кризис
мазут
в молдове
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. После введения в среду Комиссией по чрезвычайным ситуациям "режима тревоги" в энергетическом секторе Молдовы, согласно опубликованному в четверг протоколу заседания, основному поставщику тепла - предприятию Termoelectrica - для производства тепло- и электроэнергии предписано перейти на мазут.Государственным учреждениям надлежит принять необходимые меры для недопущения чрезвычайных ситуаций в энергетике.Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве в этой связи постановила:В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом на брифинге заявил вице-премьер правительства Андрей Спыну.По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.
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газ, энергетика, кризис, мазут, в молдове, андрей спыну

Решение Комиссии по ЧС: Молдова переходит на мазут

17:00 14.10.2021 (обновлено: 17:31 14.10.2021)
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© Fotolia / Maksym DragunovТоварный поезд на железнодорожной станции
Товарный поезд на железнодорожной станции - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Fotolia / Maksym Dragunov
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В условиях газового кризиса правительство намерено принять меры по защите граждан и энергетической безопасности страны.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. После введения в среду Комиссией по чрезвычайным ситуациям "режима тревоги" в энергетическом секторе Молдовы, согласно опубликованному в четверг протоколу заседания, основному поставщику тепла - предприятию Termoelectrica - для производства тепло- и электроэнергии предписано перейти на мазут.
Государственным учреждениям надлежит принять необходимые меры для недопущения чрезвычайных ситуаций в энергетике.

"Хочу, чтобы было предельно ясно: "режим тревоги" введен для того, чтобы ответственные институты могли предпринять конкретные действия по защите граждан и энергетической безопасности страны. Пока мы ведем переговоры о выгодных условиях контракта для Молдовы на поставку природного газа, важно, чтобы энергетический кризис сказался на людях как можно мягче. Чтобы жители республики не мерзли и могли жить своей привычной жизнью. Государство будет защищать уязвимые слои населения Молдовы посредством различных компенсационных мер. Мы окажем помощь всем, кто в ней нуждается", - отметил вице-премьер Андрей Спыну.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве в этой связи постановила:
Перейти с 15 октября на использование мазута при производстве электрической и тепловой энергии. 16 500 тонн мазута будет выделено из государственного резерва предприятию Termoelectrica для производства электро- и тепловой энергии.
Подготовить компенсационные мероприятия для домохозяйств, промышленных и коммерческих потребителей для смягчения последствий возможного роста цен на газ.
Органы центрального и местного публичного управления должны будут разработать решения по экономии природного газа и электроэнергии.
На АО Еnergocom возложена обязанность как можно быстрее начать закупать газ на рынках региона.
АО "Молдовагаз" должно проинформировать комиссию о необходимых Молдове (речь об обоих берегах Днестра) объемах газа для покрытия его дефицита.
В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом на брифинге заявил вице-премьер правительства Андрей Спыну.
Комплекс подготовки экспортного газа - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
Экономика
В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом
Вчера, 18:49
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По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.
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