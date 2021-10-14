https://ru.sputnik.md/20211014/sandu-zaderzhanie-stoyanoglo-45447752.html
Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
Политтехнолог отметил несогласованность в действиях властей Молдовы и о попытке Санду оправдаться
2021-10-14T08:00+0300
2021-10-14T08:00+0300
2021-10-14T08:00+0300
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Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
В Молдове ничего не происходит, о чем бы не знала президент страны Майя Санду. То есть она не могла не знать, что делает Сергей Литвиненко или члены партии PAS. Есть предпосылки того, что действия правительства, парламента и президентуры были не совсем скоординированы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политтехнолог Ян Лисневский.Лисневский провел параллель с 2019 годом, когда, по его мнению, Санду потеряла определенные политические дивиденды, также столкнувшись с вопросом о генеральном прокуроре. Сегодня же президент опять теряет свои дивиденды и пытается оправдать себя в глазах тех людей, которых разочаровала. Причем Санду пытается оправдаться не за сам факт задержания Стояногло, а за тот недомократичный процесс, который ему сопутствовал."Вдруг всем стало ясно, что процесс не совсем демократичный, не совсем свободный и не совсем соответствует правовым нормам, о которых говорила нынешняя власть", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, майя санду, александр стояногло
Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
Политтехнолог отметил несогласованность в действиях властей Молдовы и рассказал о попытке Майи Санду оправдаться перед гражданами страны.
В Молдове ничего не происходит, о чем бы не знала президент страны Майя Санду. То есть она не могла не знать, что делает Сергей Литвиненко или члены партии PAS. Есть предпосылки того, что действия правительства, парламента и президентуры были не совсем скоординированы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал политтехнолог Ян Лисневский.
"Мы понимаем, что открытие, рассмотрение и принятие решения, сделанные за три часа, были задумано намного раньше. Спланировать это не могла только одна сторона, то есть без участия президентуры, правительства и парламента. Скорее всего, это (заявление Санду о том, что решение о задержании Стояногло принимал прокурор – ред.) – попытка как-то извиниться перед гражданами Молдовы за неправильные действия. Мы помним, что Майя Санду уже второй раз сталкивается с "проблемой Стояногло" и проигрывает в этой борьбуе и теряет рейтинг в глазах народа", – считает эксперт.
Лисневский провел параллель с 2019 годом, когда, по его мнению, Санду потеряла определенные политические дивиденды, также столкнувшись с вопросом о генеральном прокуроре. Сегодня же президент опять теряет свои дивиденды и пытается оправдать себя в глазах тех людей, которых разочаровала. Причем Санду пытается оправдаться не за сам факт задержания Стояногло, а за тот недомократичный процесс, который ему сопутствовал.
"Вдруг всем стало ясно, что процесс не совсем демократичный, не совсем свободный и не совсем соответствует правовым нормам, о которых говорила нынешняя власть", – заключил собеседник.