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Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
Политтехнолог отметил несогласованность в действиях властей Молдовы и о попытке Санду оправдаться
2021-10-14T08:00+0300
2021-10-14T08:00+0300
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Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
В Молдове ничего не происходит, о чем бы не знала президент страны Майя Санду. То есть она не могла не знать, что делает Сергей Литвиненко или члены партии PAS. Есть предпосылки того, что действия правительства, парламента и президентуры были не совсем скоординированы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политтехнолог Ян Лисневский.Лисневский провел параллель с 2019 годом, когда, по его мнению, Санду потеряла определенные политические дивиденды, также столкнувшись с вопросом о генеральном прокуроре. Сегодня же президент опять теряет свои дивиденды и пытается оправдать себя в глазах тех людей, которых разочаровала. Причем Санду пытается оправдаться не за сам факт задержания Стояногло, а за тот недомократичный процесс, который ему сопутствовал."Вдруг всем стало ясно, что процесс не совсем демократичный, не совсем свободный и не совсем соответствует правовым нормам, о которых говорила нынешняя власть", – заключил собеседник.
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, майя санду, александр стояногло

Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло

08:00 14.10.2021
161
Радио
Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Политтехнолог отметил несогласованность в действиях властей Молдовы и рассказал о попытке Майи Санду оправдаться перед гражданами страны.
В Молдове ничего не происходит, о чем бы не знала президент страны Майя Санду. То есть она не могла не знать, что делает Сергей Литвиненко или члены партии PAS. Есть предпосылки того, что действия правительства, парламента и президентуры были не совсем скоординированы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политтехнолог Ян Лисневский.

"Мы понимаем, что открытие, рассмотрение и принятие решения, сделанные за три часа, были задумано намного раньше. Спланировать это не могла только одна сторона, то есть без участия президентуры, правительства и парламента. Скорее всего, это (заявление Санду о том, что решение о задержании Стояногло принимал прокурор – ред.) – попытка как-то извиниться перед гражданами Молдовы за неправильные действия. Мы помним, что Майя Санду уже второй раз сталкивается с "проблемой Стояногло" и проигрывает в этой борьбуе и теряет рейтинг в глазах народа", – считает эксперт.

Лисневский провел параллель с 2019 годом, когда, по его мнению, Санду потеряла определенные политические дивиденды, также столкнувшись с вопросом о генеральном прокуроре. Сегодня же президент опять теряет свои дивиденды и пытается оправдать себя в глазах тех людей, которых разочаровала. Причем Санду пытается оправдаться не за сам факт задержания Стояногло, а за тот недомократичный процесс, который ему сопутствовал.
"Вдруг всем стало ясно, что процесс не совсем демократичный, не совсем свободный и не совсем соответствует правовым нормам, о которых говорила нынешняя власть", – заключил собеседник.
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