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Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло

Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло

Политтехнолог отметил несогласованность в действиях властей Молдовы и о попытке Санду оправдаться

2021-10-14T08:00+0300

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Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло

В Молдове ничего не происходит, о чем бы не знала президент страны Майя Санду. То есть она не могла не знать, что делает Сергей Литвиненко или члены партии PAS. Есть предпосылки того, что действия правительства, парламента и президентуры были не совсем скоординированы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политтехнолог Ян Лисневский.Лисневский провел параллель с 2019 годом, когда, по его мнению, Санду потеряла определенные политические дивиденды, также столкнувшись с вопросом о генеральном прокуроре. Сегодня же президент опять теряет свои дивиденды и пытается оправдать себя в глазах тех людей, которых разочаровала. Причем Санду пытается оправдаться не за сам факт задержания Стояногло, а за тот недомократичный процесс, который ему сопутствовал."Вдруг всем стало ясно, что процесс не совсем демократичный, не совсем свободный и не совсем соответствует правовым нормам, о которых говорила нынешняя власть", – заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, майя санду, александр стояногло