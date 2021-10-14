https://ru.sputnik.md/20211014/skandal-v-parlamente-voronin-spynu-tebe-miller-dazhe-dver-ne-otkryl-45506112.html

Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"

Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"

в парламенте Молдовы разгорелся скандал вокруг газовой темы

2021-10-14T12:37+0300

2021-10-14T12:37+0300

2021-10-14T13:28+0300

экономика

в молдове

владимир воронин

газ

парламент

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, который присутствовал на заседании парламента Молдовы в четверг, воспользовался случаем и обвинил представителей Партии коммунистов в том, что они в то время, когда были в правительстве, взяли на себя исторический долг "Молдовагаза", накопленный жителями левого берега Днестра. В этом контексте Спыну заявил, что оппозиция виновна в энергетическом кризисе. Это притом, что несколько недель подряд вице-премьер уверял, что ситуация находится под контролем и переговоры идут нормально, а в среду он объявил в Молдове режим тревоги в связи с угрозой энергетической безопасности."Я слишком молод, чтобы отвечать за многие вещи, которые вы (коммунисты - прим. ред.) не делали в свое время. Вы довели эту страну до того, чтобы ее энергетически шантажировали, чтобы она оказалась в нынешней ситуации", - заявил Андрей Спыну.Ответ коммунистов не заставил себя долго ждать. Депутат Олег Рейдман отметил, что за время работы у него и его коллег не было проблем с ценой и доставкой газа в страну.Не остался в долгу и лидер Партии коммунистов, экс-президент Молдовы Владимир Воронин.В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом на брифинге заявил вице-премьер правительства Андрей Спыну. По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211014/deputaty-otkazalis-zaslushat-v-parlamente-otvetstvennykh-za-sferu-energetiki-moldovy-45503419.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, владимир воронин, газ, парламент