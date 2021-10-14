https://ru.sputnik.md/20211014/skandal-v-parlamente-voronin-spynu-tebe-miller-dazhe-dver-ne-otkryl-45506112.html
Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"
Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"
в парламенте Молдовы разгорелся скандал вокруг газовой темы
2021-10-14T12:37+0300
2021-10-14T12:37+0300
2021-10-14T13:28+0300
экономика
в молдове
владимир воронин
газ
парламент
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, который присутствовал на заседании парламента Молдовы в четверг, воспользовался случаем и обвинил представителей Партии коммунистов в том, что они в то время, когда были в правительстве, взяли на себя исторический долг "Молдовагаза", накопленный жителями левого берега Днестра. В этом контексте Спыну заявил, что оппозиция виновна в энергетическом кризисе. Это притом, что несколько недель подряд вице-премьер уверял, что ситуация находится под контролем и переговоры идут нормально, а в среду он объявил в Молдове режим тревоги в связи с угрозой энергетической безопасности."Я слишком молод, чтобы отвечать за многие вещи, которые вы (коммунисты - прим. ред.) не делали в свое время. Вы довели эту страну до того, чтобы ее энергетически шантажировали, чтобы она оказалась в нынешней ситуации", - заявил Андрей Спыну.Ответ коммунистов не заставил себя долго ждать. Депутат Олег Рейдман отметил, что за время работы у него и его коллег не было проблем с ценой и доставкой газа в страну.Не остался в долгу и лидер Партии коммунистов, экс-президент Молдовы Владимир Воронин.В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом на брифинге заявил вице-премьер правительства Андрей Спыну. По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
https://ru.sputnik.md/20211014/deputaty-otkazalis-zaslushat-v-parlamente-otvetstvennykh-za-sferu-energetiki-moldovy-45503419.html
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в молдове, владимир воронин, газ, парламент
Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"
12:37 14.10.2021 (обновлено: 13:28 14.10.2021)
Депутаты парламента Молдовы обменялись острыми репликами по актуальной в стране теме энергетической безопасности.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, который присутствовал на заседании парламента Молдовы в четверг, воспользовался случаем и обвинил представителей Партии коммунистов в том, что они в то время, когда были в правительстве, взяли на себя исторический долг "Молдовагаза", накопленный жителями левого берега Днестра.
В этом контексте Спыну заявил, что оппозиция виновна в энергетическом кризисе. Это притом, что несколько недель подряд вице-премьер уверял, что ситуация находится под контролем и переговоры идут нормально, а в среду он объявил в Молдове режим тревоги в связи с угрозой энергетической безопасности.
"Я слишком молод, чтобы отвечать за многие вещи, которые вы (коммунисты - прим. ред.) не делали в свое время. Вы довели эту страну до того, чтобы ее энергетически шантажировали, чтобы она оказалась в нынешней ситуации", - заявил Андрей Спыну.
Ответ коммунистов не заставил себя долго ждать. Депутат Олег Рейдман отметил, что за время работы у него и его коллег не было проблем с ценой и доставкой газа в страну.
"На протяжении всех этих лет мы не имели проблем с газом. Газ у нас был в необходимом объеме - это первое. Второе - что касается долгов. Имея в виду территориальную и политическую реинтеграцию Республики Молдова, мы имели единую газовую систему и настаивали на том, что она единая. И как мы разговаривали до этого протокола с "Газпромом" - это отдельный разговор, я могу вам рассказать и посоветовать, как надо. В результате мы имели нормальный договор по формуле известной, с заведомо ясными результатами. Я не слышал ни в одном из сообщений, что "Газпром" сегодня шантажирует Молдову историческим долгом. И не надо это притягивать за уши, господин министр", - заявил Рейдман.
Не остался в долгу и лидер Партии коммунистов, экс-президент Молдовы Владимир Воронин.
"Он (Андрей Спыну - прим. ред.) молод, и я делаю на это скидку, поэтому не воспринимаю его всерьез. Энергетические ресурсы всегда были и будут элементом политики. Нужно быть осторожнее, когда включаешься в такие проекты, как "Крымская платформа". Вот почему Миллер тебе даже дверь не открыл. Опусти нос и приступай к работе", - сказал Воронин.
В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом на брифинге заявил вице-премьер правительства Андрей Спыну. По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.