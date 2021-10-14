https://ru.sputnik.md/20211014/snova-vverkh-gaz-v-evrope-opyat-dorozhaet-45505451.html

Снова вверх: газ в Европе опять дорожает

Снова вверх: газ в Европе опять дорожает

Газовый рынок Европы в последние недели жестко лихорадит.

2021-10-14T15:35+0300

2021-10-14T15:35+0300

2021-10-14T15:35+0300

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день ростом, свидетельствуют данные биржи ICE Futures, передает РИА Новости.Так, бумаги по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 1127,5 доллара за тысячу кубометров и к 9.13 подорожали до 1157,5 доллара. Это на 3,1 процента выше расчетной цены предыдущего дня.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются выше тысячи долларов.Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ru.sputnik.md/20211013/putin-prichina-rost-tsena-prirodnyy-gaz-evropa-45481958.html

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