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Стамбульская конвенция в разгар газового кризиса: за что голосуют депутаты
Стамбульская конвенция в разгар газового кризиса: за что голосуют депутаты
Стамбульская конвенция в разгар газового кризиса: за что голосуют депутаты
2021-10-14T13:50+0300
2021-10-14T13:50+0300
общество
в молдове
парламент
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КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. В повестку дня пленарного заседания парламента в четверг был включен спорный проект ратификации Стамбульской конвенции. Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали исключить его из повестки."Мы требуем исключения позорной конвенции. Давайте приложим совместные усилия и единодушно исключим этот позорный проект, который идет вразрез с вероисповеданием граждан", - сказал депутат-социалист Григоре Новак.Однако предложение Новака было отклонено парламентским большинством. В первом чтении Стамбульская конвенция была принята депутатами 1 октября. Народные избранники от фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выступили против внесения проекта в повестку дня и во время рассмотрения документа покинули зал заседаний. Таким образом, ратификацию конвенции одобрили всего 54 депутата PAS.Хотя документ официально направлен на предотвращение насилия в отношении женщин и борьбу с ним, несколько стран указали, что он наносит вред семье, поощряет развод и что его ссылки на равенство используются ЛГБТ-сообществом, чтобы получить большее признание в обществе.Несколько государств, таких как Болгария, Словакия, Чешская Республика, Латвия, Литва, Великобритания, Венгрия, Россия, Украина, Азербайджан и Армения, члены Совета Европы, ранее отказывались ратифицировать конвенцию.После того как депутаты ратифицировали ее в первом чтении, Митрополия Молдовы выступила с обращением к президенту страны, правительству и парламенту.В обращении указано, что одним из самых противоречивых аспектов Стамбульской конвенции является определение понятия "гендер". Согласно ст. 3, лит. c) "гендер" означает социально сконструированные роли, поведение, действия и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин".То есть впервые в международном договоре "гендер" классически не отождествляется с "биологическим полом", а определяется как "социальный конструкт", и, будучи "социальным конструктом", человек рождается "нейтральным". "Из этого следует, что гендер может быть изменен обществом или другими способами. Таким образом, этот текст отрицает объективные реальности существования мужчины и женщины ", - указано в обращении.Митрополия обратила особое внимание на то, что Стамбульская конвенция направлена на "искоренение традиций".
https://ru.sputnik.md/20211006/mitropoliya-stambulskoy-konventsii-otritsaetsya-muzhchiny-zhenschiny-45322318.html
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Анна Юрий
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в молдове, парламент

Стамбульская конвенция в разгар газового кризиса: за что голосуют депутаты

13:50 14.10.2021
113
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
Все материалы
Перед Молдовой маячит энергетический кризис, но власти, похоже, обеспокоены совершенно другими проблемами.
КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. В повестку дня пленарного заседания парламента в четверг был включен спорный проект ратификации Стамбульской конвенции. Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали исключить его из повестки.

"Мы требуем исключения позорной конвенции. Давайте приложим совместные усилия и единодушно исключим этот позорный проект, который идет вразрез с вероисповеданием граждан", - сказал депутат-социалист Григоре Новак.

Однако предложение Новака было отклонено парламентским большинством. В первом чтении Стамбульская конвенция была принята депутатами 1 октября. Народные избранники от фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выступили против внесения проекта в повестку дня и во время рассмотрения документа покинули зал заседаний. Таким образом, ратификацию конвенции одобрили всего 54 депутата PAS.
Митрополит Владимир на богослужении - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Общество
Митрополия - о Стамбульской конвенции: отрицается существование мужчины и женщины
6 октября, 23:00
353
Хотя документ официально направлен на предотвращение насилия в отношении женщин и борьбу с ним, несколько стран указали, что он наносит вред семье, поощряет развод и что его ссылки на равенство используются ЛГБТ-сообществом, чтобы получить большее признание в обществе.

Несколько государств, таких как Болгария, Словакия, Чешская Республика, Латвия, Литва, Великобритания, Венгрия, Россия, Украина, Азербайджан и Армения, члены Совета Европы, ранее отказывались ратифицировать конвенцию.

После того как депутаты ратифицировали ее в первом чтении, Митрополия Молдовы выступила с обращением к президенту страны, правительству и парламенту.
В обращении указано, что одним из самых противоречивых аспектов Стамбульской конвенции является определение понятия "гендер". Согласно ст. 3, лит. c) "гендер" означает социально сконструированные роли, поведение, действия и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин".

То есть впервые в международном договоре "гендер" классически не отождествляется с "биологическим полом", а определяется как "социальный конструкт", и, будучи "социальным конструктом", человек рождается "нейтральным". "Из этого следует, что гендер может быть изменен обществом или другими способами. Таким образом, этот текст отрицает объективные реальности существования мужчины и женщины ", - указано в обращении.
Митрополия обратила особое внимание на то, что Стамбульская конвенция направлена на "искоренение традиций".
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