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Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
2021-10-14T14:00+0300
2021-10-14T14:11+0300
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Столица Республики Молдова отмечает 14 октября День города. Кишиневу – 585 лет. О том, почему День города в молдавской столице отмечают именно 14 октября, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.По словам эксперта, впервые Кишинев был упомянут 17 июля 1436 года. "Речь идет о первом историческом документе, в котором упоминается этот населенный пункт. А вот дата 14 октября связана с религиозным праздником – мы отмечаем Храмовый праздник города осенью", – сказал собеседник.В этом году праздничные мероприятия по случаю Дня города Кишинева из-за пандемии сокращены. Рано утром в Кафедральном соборе прошло богослужение. В течение всего дня в разных уголках столицы состоятся концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Из-за сложной эпидемиологической ситуации (в Кишиневе по-прежнему действует "красный код" эпидопасности из-за распространения COVID-19) практически все они пройдут в помещениях при строгом соблюдении всех санитарных правил.
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в молдове, кишинев, день города, ион штефэницэ, видео

Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем

14:00 14.10.2021 (обновлено: 14:11 14.10.2021)
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© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников рассказал, успешны ли попытки сохранить историческую и архитектурную память Кишинева.
Столица Республики Молдова отмечает 14 октября День города. Кишиневу – 585 лет. О том, почему День города в молдавской столице отмечают именно 14 октября, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.
По словам эксперта, впервые Кишинев был упомянут 17 июля 1436 года. "Речь идет о первом историческом документе, в котором упоминается этот населенный пункт. А вот дата 14 октября связана с религиозным праздником – мы отмечаем Храмовый праздник города осенью", – сказал собеседник.
В этом году праздничные мероприятия по случаю Дня города Кишинева из-за пандемии сокращены. Рано утром в Кафедральном соборе прошло богослужение. В течение всего дня в разных уголках столицы состоятся концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Из-за сложной эпидемиологической ситуации (в Кишиневе по-прежнему действует "красный код" эпидопасности из-за распространения COVID-19) практически все они пройдут в помещениях при строгом соблюдении всех санитарных правил.
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