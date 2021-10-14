https://ru.sputnik.md/20211014/stanet-li-sovremennaya-infrastruktura-kishineva-arkhitekturnym-dostoyaniem-v-buduschem-45508194.html
Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
2021-10-14T14:00+0300
2021-10-14T14:00+0300
2021-10-14T14:11+0300
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в молдове
кишинев
день города
ион штефэницэ
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Столица Республики Молдова отмечает 14 октября День города. Кишиневу – 585 лет. О том, почему День города в молдавской столице отмечают именно 14 октября, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.По словам эксперта, впервые Кишинев был упомянут 17 июля 1436 года. "Речь идет о первом историческом документе, в котором упоминается этот населенный пункт. А вот дата 14 октября связана с религиозным праздником – мы отмечаем Храмовый праздник города осенью", – сказал собеседник.В этом году праздничные мероприятия по случаю Дня города Кишинева из-за пандемии сокращены. Рано утром в Кафедральном соборе прошло богослужение. В течение всего дня в разных уголках столицы состоятся концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Из-за сложной эпидемиологической ситуации (в Кишиневе по-прежнему действует "красный код" эпидопасности из-за распространения COVID-19) практически все они пройдут в помещениях при строгом соблюдении всех санитарных правил.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, кишинев, день города, ион штефэницэ, видео
Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
14:00 14.10.2021 (обновлено: 14:11 14.10.2021)
Глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников рассказал, успешны ли попытки сохранить историческую и архитектурную память Кишинева.
Столица Республики Молдова отмечает 14 октября День города. Кишиневу – 585 лет. О том, почему День города в молдавской столице отмечают именно 14 октября, в эфире радиостудии Sputnik Молдова
рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.
По словам эксперта, впервые Кишинев был упомянут 17 июля 1436 года. "Речь идет о первом историческом документе, в котором упоминается этот населенный пункт. А вот дата 14 октября связана с религиозным праздником – мы отмечаем Храмовый праздник города осенью", – сказал собеседник.
В этом году праздничные мероприятия по случаю Дня города Кишинева из-за пандемии сокращены. Рано утром в Кафедральном соборе прошло богослужение. В течение всего дня в разных уголках столицы состоятся концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Из-за сложной эпидемиологической ситуации (в Кишиневе по-прежнему действует "красный код" эпидопасности из-за распространения COVID-19) практически все они пройдут в помещениях при строгом соблюдении всех санитарных правил.