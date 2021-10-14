https://ru.sputnik.md/20211014/v-kishineve-budet-bolshe-avtobusov-45521852.html
В Кишиневе будет больше автобусов
В Кишиневе будет больше автобусов
В молдавскую столицу поступили еще 9 новых автобусов
2021-10-14T20:16+0300
2021-10-14T20:16+0300
2021-10-14T20:16+0300
новости кишинева
в молдове
транспорт
ион чебан
автобусы
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В Храмовый праздник Кишинева на маршруты столицы были выведены еще 9 новых автобусов ISUZU, об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан."Они заменят старые транспортные средства, которые уже не соответствуют необходимым для эксплуатации техническим условиям", - уточнил градоначальник.Новые автобусы будут обслуживать следующие маршруты:Ранее на линии вышли 25 из 100 новых автобусов ISUZU, закупленных муниципалитетом в текущем году.Муниципальное предприятие "Городской автобусный парк" получило в общей сложности 41 новый автобус ISUZU, из них 34 уже эксплуатируются, а 7 находятся на этапе оформления, - сообщил мэр. По его словам, остальные транспортные средства прибудут в Кишинев до конца года, согласно договору купли-продажи."В дополнение к 100 новым автобусам ISUZU примэрия Кишинева также закупила в этом году 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL из Нидерландов", - уторчнил Ион Чебан.На сегодняшний день доставлено 38 машин, из них 28 уже курсируют по большинству пригородных маршрутов, а еще 10 проходят технический осмотр и регистрацию. Оставшиеся 20 автобусов поступят в страну до конца декабря.
https://ru.sputnik.md/20210714/Chelovecheskie-usloviya-v-Kishineve-moderniziruyut-avtobusnyy-park-35522638.html
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Ирина Каруш
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в молдове, транспорт, ион чебан, автобусы
В Кишиневе будет больше автобусов
В День города кишиневцы получили своего рода подарок от мэрии: еще несколько новых автобусов.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В Храмовый праздник Кишинева на маршруты столицы были выведены еще 9 новых автобусов ISUZU, об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
"Они заменят старые транспортные средства, которые уже не соответствуют необходимым для эксплуатации техническим условиям", - уточнил градоначальник.
Новые автобусы будут обслуживать следующие маршруты:
№5 (бул. Куза Водэ - ул. Буковиней);
№23 (ул. Измаильская - бул. Мирча чел Бэтрын);
№65 (ул. Измаильская - ул. Мунчештская);
№10 (ул. Василе Александри - с. Гратиешты);
№18 (ул. Измаильская - г. Сынжера);
№33 (ул. Измаильская - с. Добружа);
№38 (ул. Тигина - с. Крузешты);
№39 (ул. Тигина - с. Бубуечь - с. Бык);
№49 (ул. Измаильская - ком. Бачой).
Ранее на линии вышли 25 из 100 новых автобусов ISUZU, закупленных муниципалитетом в текущем году.
Муниципальное предприятие "Городской автобусный парк" получило в общей сложности 41 новый автобус ISUZU, из них 34 уже эксплуатируются, а 7 находятся на этапе оформления, - сообщил мэр. По его словам, остальные транспортные средства прибудут в Кишинев до конца года, согласно договору купли-продажи.
"В дополнение к 100 новым автобусам ISUZU примэрия Кишинева также закупила в этом году 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL из Нидерландов", - уторчнил Ион Чебан.
На сегодняшний день доставлено 38 машин, из них 28 уже курсируют по большинству пригородных маршрутов, а еще 10 проходят технический осмотр и регистрацию. Оставшиеся 20 автобусов поступят в страну до конца декабря.