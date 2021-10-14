https://ru.sputnik.md/20211014/v-kishineve-budet-bolshe-avtobusov-45521852.html

В Кишиневе будет больше автобусов

В Кишиневе будет больше автобусов

В молдавскую столицу поступили еще 9 новых автобусов

2021-10-14T20:16+0300

2021-10-14T20:16+0300

2021-10-14T20:16+0300

новости кишинева

в молдове

транспорт

ион чебан

автобусы

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В Храмовый праздник Кишинева на маршруты столицы были выведены еще 9 новых автобусов ISUZU, об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан."Они заменят старые транспортные средства, которые уже не соответствуют необходимым для эксплуатации техническим условиям", - уточнил градоначальник.Новые автобусы будут обслуживать следующие маршруты:Ранее на линии вышли 25 из 100 новых автобусов ISUZU, закупленных муниципалитетом в текущем году.Муниципальное предприятие "Городской автобусный парк" получило в общей сложности 41 новый автобус ISUZU, из них 34 уже эксплуатируются, а 7 находятся на этапе оформления, - сообщил мэр. По его словам, остальные транспортные средства прибудут в Кишинев до конца года, согласно договору купли-продажи."В дополнение к 100 новым автобусам ISUZU примэрия Кишинева также закупила в этом году 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL из Нидерландов", - уторчнил Ион Чебан.На сегодняшний день доставлено 38 машин, из них 28 уже курсируют по большинству пригородных маршрутов, а еще 10 проходят технический осмотр и регистрацию. Оставшиеся 20 автобусов поступят в страну до конца декабря.

https://ru.sputnik.md/20210714/Chelovecheskie-usloviya-v-Kishineve-moderniziruyut-avtobusnyy-park-35522638.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, транспорт, ион чебан, автобусы