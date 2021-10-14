https://ru.sputnik.md/20211014/voz-ne-isklyuchaet-covid-19-rasprostranilsya-laboratornoy-utechki-45517793.html

ВОЗ не исключает, что COVID-19 распространился из-за лабораторной утечки

ВОЗ не исключает, что COVID-19 распространился из-за лабораторной утечки

ВОЗ не исключает, что COVID-19 распространился из-за лабораторной утечки

2021-10-14T18:32+0300

2021-10-14T18:32+0300

2021-10-14T18:32+0300

коронавирус

в мире

воз

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза "еще не была категорически исключена", пишет РИА Новости.Гебрейесус напомнил в этой связи, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые "факторы, в том числе политические", которые препятствуют получению ответа на этот вопрос."Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы", - сказал он.Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. "Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше", - сказал он.

https://ru.sputnik.md/20210929/podrobnosti-ob-ispytaniyakh-preparata-ot-koronavirusa-mir-19-45131334.html

https://ru.sputnik.md/20210927/voz-snova-rassleduet-proiskhozhdenie-koronavirusa-45069623.html

https://ru.sputnik.md/20211012/covid-19-endemichnyy-virus-45467655.html

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в мире, воз