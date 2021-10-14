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ВОЗ не исключает, что COVID-19 распространился из-за лабораторной утечки
ВОЗ не исключает, что COVID-19 распространился из-за лабораторной утечки
ВОЗ не исключает, что COVID-19 распространился из-за лабораторной утечки
2021-10-14T18:32+0300
2021-10-14T18:32+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза "еще не была категорически исключена", пишет РИА Новости.Гебрейесус напомнил в этой связи, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые "факторы, в том числе политические", которые препятствуют получению ответа на этот вопрос."Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы", - сказал он.Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. "Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше", - сказал он.
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в мире, воз

ВОЗ не исключает, что COVID-19 распространился из-за лабораторной утечки

18:32 14.10.2021
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема ВОЗ, архивное фото
Эмблема ВОЗ, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Глава Всемирной организации здравоохранения полагает, что для понимания происхождения коронавируса нужно рассматривать множество гипотез.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза "еще не была категорически исключена", пишет РИА Новости.

"Нужно продолжать изучение всех гипотез, от передачи вируса от животного до его утечки из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии", - заявил глава ВОЗ в интервью, которое в четверг опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

Гебрейесус напомнил в этой связи, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые "факторы, в том числе политические", которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.
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"Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы", - сказал он.
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Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.
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Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. "Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше", - сказал он.
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