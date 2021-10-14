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Всеобщая вакцинация - единственный выход из кризиса, считают в МВФ
Всеобщая вакцинация - единственный выход из кризиса, считают в МВФ
Всеобщая вакцинация - единственный выход из кризиса, считают в МВФ
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еИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Проблему кризиса в мировой экономике не удастся решить до тех пор, пока население всех стран не будет вакцинировано в необходимой пропорции - к такому выводу пришли участники осенней сессии МВФ и Всемирного банка, рассказал журналистам замминистра финансов России Тимур Максимов по итогам встреч в среду, пишет РИА Новости."Пока мы не решим эту проблему, остальное будет на втором плане", - подчеркнул он. При этом, по его словам, помимо текущей задачи, связанной с этой пандемией, перед странами "двадцатки" стоит еще одна общая системная задача - подготовить инструменты для борьбы с новыми возможными вспышками различных заболеваний, с новыми пандемиями."Есть предложение ряда экспертов создать единый медицинский механизм в дополнение к ВОЗ с предложением выделить огромные деньги на финансирование этого механизма", - сказал Максимов, отметив, что речь идет о миллиардах долларов. Однако единства между странами, по его словам, в этом вопросе нет.Говоря о позиции России, замминистра финансов отметил, что "мы никогда не были сторонниками создания новых сущностей, тем более с большим бюджетным финансированием"."Если эту задачу можно решить в рамках существующих механизмов - ВОЗ или каких-то иных, то, наверное, ее так и надо решать. Создание новых надстроек с огромными деньгами и непонятным функционалом не выглядит как оптимальное решение", - пояснил он.
https://ru.sputnik.md/20211012/covid-19-endemichnyy-virus-45467655.html
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в мире, мвф

Всеобщая вакцинация - единственный выход из кризиса, считают в МВФ

12:32 14.10.2021
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© REUTERS / YURI GRIPASМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / YURI GRIPAS
Мир "не вернется к старой нормальности", пока не будет обеспечена всеобщая вакцинация, полагает международное финансовое учреждение.
еИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Проблему кризиса в мировой экономике не удастся решить до тех пор, пока население всех стран не будет вакцинировано в необходимой пропорции - к такому выводу пришли участники осенней сессии МВФ и Всемирного банка, рассказал журналистам замминистра финансов России Тимур Максимов по итогам встреч в среду, пишет РИА Новости.

"Пока все страны в необходимой пропорции не будут вакцинированы, мир не вернется к старой нормальности. Поэтому поднимался вопрос о том, что необходимо наращивать усилия по производству, обеспечению доступа вакцин. Без решения этого вопроса ничего не сдвинется и прогнозировать тяжело, потому что все новые и новые волны COVID накрывают разные страны", - сказал Максимов.

"Пока мы не решим эту проблему, остальное будет на втором плане", - подчеркнул он. При этом, по его словам, помимо текущей задачи, связанной с этой пандемией, перед странами "двадцатки" стоит еще одна общая системная задача - подготовить инструменты для борьбы с новыми возможными вспышками различных заболеваний, с новыми пандемиями.
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"Есть предложение ряда экспертов создать единый медицинский механизм в дополнение к ВОЗ с предложением выделить огромные деньги на финансирование этого механизма", - сказал Максимов, отметив, что речь идет о миллиардах долларов. Однако единства между странами, по его словам, в этом вопросе нет.
Говоря о позиции России, замминистра финансов отметил, что "мы никогда не были сторонниками создания новых сущностей, тем более с большим бюджетным финансированием".
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"Если эту задачу можно решить в рамках существующих механизмов - ВОЗ или каких-то иных, то, наверное, ее так и надо решать. Создание новых надстроек с огромными деньгами и непонятным функционалом не выглядит как оптимальное решение", - пояснил он.
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