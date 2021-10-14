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За 12 дней молдавская полиция остановила 120 нетрезвых водителей
За 12 дней молдавская полиция остановила 120 нетрезвых водителей
За 12 дней молдавская полиция остановила 120 нетрезвых водителей
2021-10-14T12:02+0300
2021-10-14T12:02+0300
общество
в молдове
полиция
пьяный за рулем
эпидемиологическая ситуация
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В праздничный для многих населенных пунктов Молдовы день полиция обратилась к гражданам республики с призывом не садиться за руль в нетрезвом состоянии и соблюдать меры эпидемиологической безопасности.Как утверждают в ведомстве, это два главных нарушения, которые чаще всего допускают жители Молдовы.В ведомстве также напоминают, что Молдова находится в красной эпидемиологической зоне с высокой суточной статистикой заражений коронавирусом. Полицейские просят граждан строго соблюдать все меры атиковидной безопасности.
https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html
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в молдове, полиция, пьяный за рулем, эпидемиологическая ситуация

За 12 дней молдавская полиция остановила 120 нетрезвых водителей

12:02 14.10.2021
146
© Sputnik / Mihai CarausМашина полиции
Машина полиции - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Полицейские напомнили гражданам Молдовы, что "ответственность спасает жизни".
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. В праздничный для многих населенных пунктов Молдовы день полиция обратилась к гражданам республики с призывом не садиться за руль в нетрезвом состоянии и соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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Как утверждают в ведомстве, это два главных нарушения, которые чаще всего допускают жители Молдовы.

"14 октября 167 населенных пунктов Молдовы, включая Кишинев, отмечают Храмовый праздник, и многие встретятся в этот день с родными и друзьями за накрытым столом. Мы хотим, чтобы праздник и выходные дни прошли в стране без происшествий. Напоминаем, что Национальная полиция проводит кампанию Tulburel, в ходе которой только за первые 12 дней были выявлены 120 нетрезвых водителей. Призываем граждан не совершать опрометчивых поступков и помнить, что ответственность спасает жизни", - сообщает официальная страница молдавской полиции в соцсети.

В ведомстве также напоминают, что Молдова находится в красной эпидемиологической зоне с высокой суточной статистикой заражений коронавирусом. Полицейские просят граждан строго соблюдать все меры атиковидной безопасности.
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