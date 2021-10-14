За 12 дней молдавская полиция остановила 120 нетрезвых водителей

"14 октября 167 населенных пунктов Молдовы, включая Кишинев, отмечают Храмовый праздник, и многие встретятся в этот день с родными и друзьями за накрытым столом. Мы хотим, чтобы праздник и выходные дни прошли в стране без происшествий. Напоминаем, что Национальная полиция проводит кампанию Tulburel, в ходе которой только за первые 12 дней были выявлены 120 нетрезвых водителей. Призываем граждан не совершать опрометчивых поступков и помнить, что ответственность спасает жизни", - сообщает официальная страница молдавской полиции в соцсети.