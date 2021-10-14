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Жирные продукты могут быть полезны
Жирные продукты могут быть полезны
Многие жирные продукты укрепляют сосуды и иммунитет
2021-10-14T19:00+0300
2021-10-14T19:00+0300
общество
в мире
диета
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КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Укреплять сосуды, поддерживать красоту и снимать воспалительные процессы человеку помогают продукты, содержащие жир, рассказала диетолог Ирина Писарева в интервью "Вечерней Москве", пишут "Известия".Специалист отмечает, что один из самых полезных продуктов с большим содержанием жира - это авокадо. Плод на 80% состоит из полиненасыщенных полезных жиров, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Употребление этого продукта может также снизить уровень холестерина.К полезным жирным продуктам относятся и растительные масла, в том числе оливковое, кокосовое и льняное, а также масло авокадо. Они способствуют ускорению обмена веществ и укрепляют стенки сосудов.Ирина Писарева посоветовала есть больше жирной рыбы — скумбрии, семги и лосося, которые содержат омега-3, снижающий воспаление в организме. Вдобавок жирная рыба улучшает состояние ногтей и волос и полезна людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.Сливочное масло, по мнению диетолога, должно быть жирностью не менее 82%. Оно содержит витамин D, бета-каротин. Помимо этого, блюда, в которые добавлено масло, будут более калорийными, что позволит снизить аппетит. В день можно употреблять не более трех чайных ложек сливочного масла.
https://ru.sputnik.md/20210929/skolko-budet-stoit-podsolnechnoe-maslo-v-moldove--prognoz-eksperta--45132704.html
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https://ru.sputnik.md/20181008/sosudy-serdce-biologi-mnenie-22364152.html
https://ru.sputnik.md/20201127/vkus-zapakh-ili-tsvet-italyanskiy-ekspert-dal-sovety-po-vyboru-olivkovogo-masla-32660299.html
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в мире, диета

Жирные продукты могут быть полезны

19:00 14.10.2021
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© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины с маслом
Блины с маслом - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
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Далеко не все продукты, содержащие жир, нужно игнорировать в своем меню.
КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Укреплять сосуды, поддерживать красоту и снимать воспалительные процессы человеку помогают продукты, содержащие жир, рассказала диетолог Ирина Писарева в интервью "Вечерней Москве", пишут "Известия".
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Специалист отмечает, что один из самых полезных продуктов с большим содержанием жира - это авокадо. Плод на 80% состоит из полиненасыщенных полезных жиров, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Употребление этого продукта может также снизить уровень холестерина.
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К полезным жирным продуктам относятся и растительные масла, в том числе оливковое, кокосовое и льняное, а также масло авокадо. Они способствуют ускорению обмена веществ и укрепляют стенки сосудов.
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Ирина Писарева посоветовала есть больше жирной рыбы — скумбрии, семги и лосося, которые содержат омега-3, снижающий воспаление в организме. Вдобавок жирная рыба улучшает состояние ногтей и волос и полезна людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Сливочное масло, по мнению диетолога, должно быть жирностью не менее 82%. Оно содержит витамин D, бета-каротин. Помимо этого, блюда, в которые добавлено масло, будут более калорийными, что позволит снизить аппетит. В день можно употреблять не более трех чайных ложек сливочного масла.
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