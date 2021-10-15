https://ru.sputnik.md/20211015/aleksandr-stoyanoglo-ostaetsya-pod-domashnim-arestom-45553649.html

Александр Стояногло остается под домашним арестом

Александр Стояногло остается под домашним арестом

Апелляционная палата отклонила запрос адвокатов отстраненного генпрокурора. 15.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-15T18:54+0300

2021-10-15T18:54+0300

2021-10-15T18:59+0300

общество

генеральная прокуратура

суд

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции, который определил Александру Стояногло меру пресечения в виде домашнего ареста."Я старался быть прокурором для государства, чтобы прокуратура относилась к людям как к людям, а не как к животным. К сожалению, имеем вот такое правосудие", — заявил генпрокурор на выходе из здания суда.️На улице его встретили сторонники, которые скандировали "Свободу Стояногло!".Дело СтояноглоСтояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа.Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе.Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес."Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег? Можно ли представить себе, что в момент нахождения у власти коалиции партий Плахотнюка и Филата Стояногло мог внести какие-то изменения, повлиявшие на ситуацию в стране?" – заявил отстраненный генпрокурор.Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".

https://ru.sputnik.md/20211015/apellyatsionnaya-palata-protest-45537287.html

https://ru.sputnik.md/20211012/advokaty-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-45461802.html

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генеральная прокуратура, суд, александр стояногло