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https://ru.sputnik.md/20211015/amerikanskiy-esminets-narushit-rossia-granitsa-45547629.html
Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу
Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу
Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу видео
2021-10-15T17:08+0300
2021-10-15T17:16+0300
россия
граница
сша
эсминец
японское море
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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Эсминец США предпринял попытку нарушить госграницу России в Японском море, передает РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение, сообщили в Минобороны России.Сообщается, что 15 октября эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней находится в Японском море, приблизился к территориальным водам России и "предпринял попытку пересечения государственной границы"."Адмирал Трибуц", находившийся в данном районе, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий. Добавляется, что он был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства из-за "артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2021"."После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого", - рассказали в МО РФ.Подчеркивается, что, действуя в рамках международных правил мореплавания, корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод."Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним 1972 года", - добавили в российском военном ведомстве.Отмечается, что БПК "Адмирал Трибуц" продолжает выполнение задач в акватории Японского моря.
https://ru.sputnik.md/20210202/v-chernom-more-opyat-unichtozhen-esminets-usa-chto-dalshe-33471825.html
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граница, сша, эсминец, японское море

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу

17:08 15.10.2021 (обновлено: 17:16 15.10.2021)
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© REUTERSАмериканский эсминец "Джон С. Маккейн"
Американский эсминец Джон С. Маккейн - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© REUTERS
Корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Эсминец США предпринял попытку нарушить госграницу России в Японском море, передает РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение, сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что 15 октября эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней находится в Японском море, приблизился к территориальным водам России и "предпринял попытку пересечения государственной границы".
"Адмирал Трибуц", находившийся в данном районе, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий. Добавляется, что он был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства из-за "артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2021".
"После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого", - рассказали в МО РФ.
Подчеркивается, что, действуя в рамках международных правил мореплавания, корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
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"Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним 1972 года", - добавили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что БПК "Адмирал Трибуц" продолжает выполнение задач в акватории Японского моря.
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