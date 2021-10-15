https://ru.sputnik.md/20211015/amerikanskiy-esminets-narushit-rossia-granitsa-45547629.html

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу видео

2021-10-15T17:08+0300

2021-10-15T17:08+0300

2021-10-15T17:16+0300

россия

граница

сша

эсминец

японское море

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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Эсминец США предпринял попытку нарушить госграницу России в Японском море, передает РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение, сообщили в Минобороны России.Сообщается, что 15 октября эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней находится в Японском море, приблизился к территориальным водам России и "предпринял попытку пересечения государственной границы"."Адмирал Трибуц", находившийся в данном районе, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий. Добавляется, что он был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства из-за "артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2021"."После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого", - рассказали в МО РФ.Подчеркивается, что, действуя в рамках международных правил мореплавания, корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод."Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним 1972 года", - добавили в российском военном ведомстве.Отмечается, что БПК "Адмирал Трибуц" продолжает выполнение задач в акватории Японского моря.

https://ru.sputnik.md/20210202/v-chernom-more-opyat-unichtozhen-esminets-usa-chto-dalshe-33471825.html

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граница, сша, эсминец, японское море