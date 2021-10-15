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https://ru.sputnik.md/20211015/apellyatsionnaya-palata-protest-45537287.html
"Свободу Стояногло": у Апелляционной палаты проходит протест
"Свободу Стояногло": у Апелляционной палаты проходит протест
Судьи рассматривают запросы по делу Стояногло, перед зданием собрался протест в поддержку генпрокурора
2021-10-15T15:09+0300
2021-10-15T15:11+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
александр стояногло
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КИШИНЕВ 15 окт – Sputnik. В Апелляционной палате Кишинева в пятницу рассматривают сразу два запроса по делу отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. Речь идет о запросе прокурора по делу Виктора Фуртунэ, который обжаловал перевод генпрокурора под домашний арест на 30 дней и требует его возвращения в СИЗО. В то же время судьи рассматривают жалобу адвокатов Стояногло, которые не согласны с арестом и требуют освободить своего подзащитного. В связи с этим перед зданием Апелляционной палаты собрались протестующие, требующие освобождения генпрокурора. Толпа скандирует: "Свободу Стояногло!", "Требуем справедливого правосудия!" и "Хотим справедливости!". Также на митинге присутствуют некоторые депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов. Вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что власти нарушили закон, конституцию и моральные нормы, менее, чем за час принимая решение об открытии уголовного дела без заслушивания генпрокурора, а также без наличия доказательств. Дело СтояноглоСтояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа.Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе.Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес."Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег? Можно ли представить себе, что в момент нахождения у власти коалиции партий Плахотнюка и Филата Стояногло мог внести какие-то изменения, повлиявшие на ситуацию в стране?" – заявил отстраненный генпрокурор.Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".
https://ru.sputnik.md/20211015/stoyanoglo-apellyatsionnaya-palata-45529627.html
https://ru.sputnik.md/20211010/zaderzhanie-stoyanoglo-ego-otstranenie-chto-mozhet-proizoyti-dalshe-45402191.html
https://ru.sputnik.md/20211012/advokaty-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-45461802.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, александр стояногло

"Свободу Стояногло": у Апелляционной палаты проходит протест

15:09 15.10.2021 (обновлено: 15:11 15.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausProtest în susținerea lui Stoianoglo la Judecătoria Chișinău
Protest în susținerea lui Stoianoglo la Judecătoria Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
В то время как Апелляционная палата рассматривает запросы по делу Стояногло, перед зданием инстанции собрался протест в поддержку генпрокурора.
КИШИНЕВ 15 окт – Sputnik. В Апелляционной палате Кишинева в пятницу рассматривают сразу два запроса по делу отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. Речь идет о запросе прокурора по делу Виктора Фуртунэ, который обжаловал перевод генпрокурора под домашний арест на 30 дней и требует его возвращения в СИЗО. В то же время судьи рассматривают жалобу адвокатов Стояногло, которые не согласны с арестом и требуют освободить своего подзащитного.
В связи с этим перед зданием Апелляционной палаты собрались протестующие, требующие освобождения генпрокурора. Толпа скандирует: "Свободу Стояногло!", "Требуем справедливого правосудия!" и "Хотим справедливости!". Также на митинге присутствуют некоторые депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов.

"Был брошен вызов всем принципам демократического правового государства. Мы направили запросы, чтобы Стояногло проходил по делу на свободе, мы подписываемся под этими запросами и даем личные гарантии. Мы считаем, что это дело шито белыми нитками и оно политическое. Стояногло в данном случае – политический заключенный", – заявил депутат-социалист Василе Боля.

Вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что власти нарушили закон, конституцию и моральные нормы, менее, чем за час принимая решение об открытии уголовного дела без заслушивания генпрокурора, а также без наличия доказательств.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
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Дело Стояногло

Стояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа.
Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе.
Задержание Стояногло и его отстранение от должности: что может произойти дальше - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
Радио
Задержание Стояногло и его отстранение от должности: что может произойти дальше
10 октября, 16:30
1151
Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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Адвокаты: уголовное дело против Стояногло — опасный прецедент
12 октября, 21:47
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"Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег? Можно ли представить себе, что в момент нахождения у власти коалиции партий Плахотнюка и Филата Стояногло мог внести какие-то изменения, повлиявшие на ситуацию в стране?" – заявил отстраненный генпрокурор.
Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".
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