https://ru.sputnik.md/20211015/apellyatsionnaya-palata-protest-45537287.html

"Свободу Стояногло": у Апелляционной палаты проходит протест

"Свободу Стояногло": у Апелляционной палаты проходит протест

Судьи рассматривают запросы по делу Стояногло, перед зданием собрался протест в поддержку генпрокурора

2021-10-15T15:09+0300

2021-10-15T15:09+0300

2021-10-15T15:11+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

александр стояногло

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КИШИНЕВ 15 окт – Sputnik. В Апелляционной палате Кишинева в пятницу рассматривают сразу два запроса по делу отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. Речь идет о запросе прокурора по делу Виктора Фуртунэ, который обжаловал перевод генпрокурора под домашний арест на 30 дней и требует его возвращения в СИЗО. В то же время судьи рассматривают жалобу адвокатов Стояногло, которые не согласны с арестом и требуют освободить своего подзащитного. В связи с этим перед зданием Апелляционной палаты собрались протестующие, требующие освобождения генпрокурора. Толпа скандирует: "Свободу Стояногло!", "Требуем справедливого правосудия!" и "Хотим справедливости!". Также на митинге присутствуют некоторые депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов. Вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что власти нарушили закон, конституцию и моральные нормы, менее, чем за час принимая решение об открытии уголовного дела без заслушивания генпрокурора, а также без наличия доказательств. Дело СтояноглоСтояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа.Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе.Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес."Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег? Можно ли представить себе, что в момент нахождения у власти коалиции партий Плахотнюка и Филата Стояногло мог внести какие-то изменения, повлиявшие на ситуацию в стране?" – заявил отстраненный генпрокурор.Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".

https://ru.sputnik.md/20211015/stoyanoglo-apellyatsionnaya-palata-45529627.html

https://ru.sputnik.md/20211010/zaderzhanie-stoyanoglo-ego-otstranenie-chto-mozhet-proizoyti-dalshe-45402191.html

https://ru.sputnik.md/20211012/advokaty-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-45461802.html

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