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ДТП с участием эвакуатора в Оргееве: есть пострадавшие
ДТП с участием эвакуатора в Оргееве: есть пострадавшие
Фото ДТП с участием эвакуатора в Оргееве есть пострадавшие
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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Оргееве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.Все случилось на въезде в Оргеев: эвакуатор перевозил автобус и на некоторое время остановился на краю дороги, после чего его ударил сзади грузовик. В результате ДТП эвакуатор остался без двигателя.На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи. По предварительным данным, медпомощь потребовалась пассажиру эвакуатора. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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ДТП с участием эвакуатора в Оргееве: есть пострадавшие

15:57 15.10.2021 (обновлено: 16:24 15.10.2021)
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© Sputnik / Crina BaleaAccident la ieșirea din Orhei spre direcția Chișinău
Accident la ieșirea din Orhei spre direcția Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Crina Balea
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
Все материалы
Авария произошла на въезде в Оргеев.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Оргееве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.
Все случилось на въезде в Оргеев: эвакуатор перевозил автобус и на некоторое время остановился на краю дороги, после чего его ударил сзади грузовик. В результате ДТП эвакуатор остался без двигателя.
На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи. По предварительным данным, медпомощь потребовалась пассажиру эвакуатора.
© Sputnik / Crina BaleaДТП в Оргееве
Accident la ieșirea din Orhei spre direcția Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
ДТП в Оргееве
© Sputnik / Crina Balea
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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