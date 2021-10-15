https://ru.sputnik.md/20211015/dtp-uchastiem-evakuatora-orgeeve-est-zhertvy-45540028.html

ДТП с участием эвакуатора в Оргееве: есть пострадавшие

ДТП с участием эвакуатора в Оргееве: есть пострадавшие

Фото ДТП с участием эвакуатора в Оргееве есть пострадавшие

2021-10-15T15:57+0300

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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Оргееве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.Все случилось на въезде в Оргеев: эвакуатор перевозил автобус и на некоторое время остановился на краю дороги, после чего его ударил сзади грузовик. В результате ДТП эвакуатор остался без двигателя.На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи. По предварительным данным, медпомощь потребовалась пассажиру эвакуатора. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

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