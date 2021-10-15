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ДТП с участием эвакуатора в Оргееве: есть пострадавшие
ДТП с участием эвакуатора в Оргееве: есть пострадавшие
Фото ДТП с участием эвакуатора в Оргееве есть пострадавшие
2021-10-15T15:57+0300
2021-10-15T15:57+0300
2021-10-15T16:24+0300
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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Оргееве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.Все случилось на въезде в Оргеев: эвакуатор перевозил автобус и на некоторое время остановился на краю дороги, после чего его ударил сзади грузовик. В результате ДТП эвакуатор остался без двигателя.На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи. По предварительным данным, медпомощь потребовалась пассажиру эвакуатора. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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Алина Мунтяну
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ДТП с участием эвакуатора в Оргееве: есть пострадавшие
15:57 15.10.2021 (обновлено: 16:24 15.10.2021)
Авария произошла на въезде в Оргеев.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Оргееве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.
Все случилось на въезде в Оргеев: эвакуатор перевозил автобус и на некоторое время остановился на краю дороги, после чего его ударил сзади грузовик. В результате ДТП эвакуатор остался без двигателя.
На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи. По предварительным данным, медпомощь потребовалась пассажиру эвакуатора.
Все обстоятельства происшествия выясняются.