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Екатеринбург затянуло смогом из-за горения торфяников
Екатеринбург затянуло смогом из-за горения торфяников
Тление торфа происходит на глубине порядка девяти метров. 15.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-15T17:58+0300
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В Екатеринбурге из-за тлеющих торфяников две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог, передает РИА Новости. К ликвидации торфяных пожаров подключились специалисты Уральской авиабазы.Как добавили в региональном управлении Роспотребнадзора, в пятницу в атмосферном воздухе в микрорайоне Солнечный, где утром 14 октября наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющему торфянику, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,06 раза."По результатам замеров в микрорайоне Солнечный зарегистрированы превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода и мелкодисперсной пыли в два раза", - в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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Екатеринбург затянуло смогом из-за горения торфяников

17:58 15.10.2021
51
© Ruptly
Тление торфа происходит на глубине порядка девяти метров.
В Екатеринбурге из-за тлеющих торфяников две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог, передает РИА Новости. К ликвидации торфяных пожаров подключились специалисты Уральской авиабазы.
Как добавили в региональном управлении Роспотребнадзора, в пятницу в атмосферном воздухе в микрорайоне Солнечный, где утром 14 октября наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющему торфянику, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,06 раза.
"По результатам замеров в микрорайоне Солнечный зарегистрированы превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода и мелкодисперсной пыли в два раза", - в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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