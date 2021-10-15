https://ru.sputnik.md/20211015/ekaterinburg-zatyanulo-smogom-iz-za-goreniya-torfyanikov-45550343.html
Екатеринбург затянуло смогом из-за горения торфяников
Екатеринбург затянуло смогом из-за горения торфяников
Тление торфа происходит на глубине порядка девяти метров. 15.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-15T17:58+0300
2021-10-15T17:58+0300
2021-10-15T17:58+0300
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дым
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В Екатеринбурге из-за тлеющих торфяников две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог, передает РИА Новости. К ликвидации торфяных пожаров подключились специалисты Уральской авиабазы.Как добавили в региональном управлении Роспотребнадзора, в пятницу в атмосферном воздухе в микрорайоне Солнечный, где утром 14 октября наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющему торфянику, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,06 раза."По результатам замеров в микрорайоне Солнечный зарегистрированы превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода и мелкодисперсной пыли в два раза", - в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео, екатеринбург, дым
Екатеринбург затянуло смогом из-за горения торфяников
Тление торфа происходит на глубине порядка девяти метров.
В Екатеринбурге из-за тлеющих торфяников две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог, передает РИА Новости
. К ликвидации торфяных пожаров подключились специалисты Уральской авиабазы.
Как добавили в региональном управлении Роспотребнадзора, в пятницу в атмосферном воздухе в микрорайоне Солнечный, где утром 14 октября наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющему торфянику, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,06 раза.
"По результатам замеров в микрорайоне Солнечный зарегистрированы превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода и мелкодисперсной пыли в два раза", - в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.