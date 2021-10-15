https://ru.sputnik.md/20211015/gavrilitsa-sammit-sng-45534258.html
Гаврилица - на саммите СНГ: мы здесь, мы готовы говорить
Гаврилица - на саммите СНГ: мы здесь, мы готовы говорить
Глава молдавского кабмина призвала коллег по СНГ к расширению экономического сотрудничества, пожаловалась на "торговые барьеры" и поблагодарила за помощь в борьбе с пандемией.
2021-10-15T14:32+0300
2021-10-15T14:32+0300
2021-10-15T14:59+0300
политика
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наталья гаврилица
молдова
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица выступила 15 октября на проходившем в онлайн-формате заседании Совета глав государств СНГ.Молдавский премьер дала понять, что Молдова по-прежнему высоко ценит Содружество как площадку, позволяющую совместно находить решения общих проблем.По мнению главы молдавского кабинета министров, СНГ может стать более эффективным объединением, если в качестве основной цели организация обозначит рост благосостояния жителей своих стран."Хочу подчеркнуть, что подход нового руководства Молдовы – прагматичная, последовательная, взвешенная внешняя политика, которая учитывает интересы наших партнеров и продвигает собственные приоритеты. СНГ для нас важный форум, поскольку продвигает для молдавской стороны в первую очередь возможности для взаимовыгодного и эффективного торгово-экономического сотрудничества", – отметила Гаврилица.Рынки стран Содружества, напомнила премьер, хорошо знакомы молдавским производителям и экспортерам. И они готовы поставлять конкурентоспособную и качественную сельскохозяйственную продукцию и товары промышленного производства.При этом, по ее мнению, тот факт, что в Республике Молдова действует режим свободной торговли с Европейским союзом, не является помехой. Наоборот, считает Гаврилица, это делает Молдову более привлекательной для партнеров по СНГ – "с точки зрения открытия совместных производств, увеличения объемов инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов, нацеленных на разные рынки".Премьер-министр Молдовы также поблагодарила коллег по СНГ за оказанную Молдове помощь в борьбе с пандемией коронавируса.В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил премьер-министра Молдовы за вуступление на русском языке.
https://ru.sputnik.md/20211015/vstrecha-glav-gosudarstv-sng-45527729.html
https://ru.sputnik.md/20210506/sandu-staraemsya-sokhranyat-ekonomicheskie-vozmozhnosti-i-na-vostoke-34652722.html
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снг, саммит, наталья гаврилица, молдова
Гаврилица - на саммите СНГ: мы здесь, мы готовы говорить
14:32 15.10.2021 (обновлено: 14:59 15.10.2021)
Глава молдавского кабмина призвала коллег по СНГ к расширению экономического сотрудничества, пожаловалась на "торговые барьеры" и поблагодарила за помощь в борьбе с пандемией.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица выступила 15 октября на проходившем в онлайн-формате заседании Совета глав государств СНГ.
Молдавский премьер дала понять, что Молдова по-прежнему высоко ценит Содружество как площадку, позволяющую совместно находить решения общих проблем.
"Мы здесь, мы готовы говорить, открыты для конструктивного диалога", – заявила Гаврилица в начале своего выступления.
По мнению главы молдавского кабинета министров, СНГ может стать более эффективным объединением, если в качестве основной цели организация обозначит рост благосостояния жителей своих стран.
"Хочу подчеркнуть, что подход нового руководства Молдовы – прагматичная, последовательная, взвешенная внешняя политика, которая учитывает интересы наших партнеров и продвигает собственные приоритеты. СНГ для нас важный форум, поскольку продвигает для молдавской стороны в первую очередь возможности для взаимовыгодного и эффективного торгово-экономического сотрудничества", – отметила Гаврилица.
Рынки стран Содружества, напомнила премьер, хорошо знакомы молдавским производителям и экспортерам. И они готовы поставлять конкурентоспособную и качественную сельскохозяйственную продукцию и товары промышленного производства.
"Молдова последовательно говорит о важности устранения барьеров во взаимной торговле в рамках существующих на пространстве Содружества механизмов. Мы высоко ценим возможности, которые предоставляет зона свободной торговли СНГ. Хотели бы видеть эту зону действительно свободной, без торговых ограничений, которые, к сожалению, на протяжении последних лет применяются к ряду ключевых групп молдавских товаров", – заявила премьер-министр Молдовы.
При этом, по ее мнению, тот факт, что в Республике Молдова действует режим свободной торговли с Европейским союзом, не является помехой. Наоборот, считает Гаврилица, это делает Молдову более привлекательной для партнеров по СНГ – "с точки зрения открытия совместных производств, увеличения объемов инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов, нацеленных на разные рынки".
"Молдова также заинтересована в тесном взаимодействии в сфере энергетики и рассчитывает на скорейшее решение вопроса о поставках природного газа в нашу страну. Уверена, что предложенный нами подход найдет понимание у наших партнеров", – сказала Наталья Гаврилица.
Премьер-министр Молдовы также поблагодарила коллег по СНГ за оказанную Молдове помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил премьер-министра Молдовы за вуступление на русском языке.