https://ru.sputnik.md/20211015/gavrilitsa-sammit-sng-45534258.html

Гаврилица - на саммите СНГ: мы здесь, мы готовы говорить

Гаврилица - на саммите СНГ: мы здесь, мы готовы говорить

Глава молдавского кабмина призвала коллег по СНГ к расширению экономического сотрудничества, пожаловалась на "торговые барьеры" и поблагодарила за помощь в борьбе с пандемией.

2021-10-15T14:32+0300

2021-10-15T14:32+0300

2021-10-15T14:59+0300

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица выступила 15 октября на проходившем в онлайн-формате заседании Совета глав государств СНГ.Молдавский премьер дала понять, что Молдова по-прежнему высоко ценит Содружество как площадку, позволяющую совместно находить решения общих проблем.По мнению главы молдавского кабинета министров, СНГ может стать более эффективным объединением, если в качестве основной цели организация обозначит рост благосостояния жителей своих стран."Хочу подчеркнуть, что подход нового руководства Молдовы – прагматичная, последовательная, взвешенная внешняя политика, которая учитывает интересы наших партнеров и продвигает собственные приоритеты. СНГ для нас важный форум, поскольку продвигает для молдавской стороны в первую очередь возможности для взаимовыгодного и эффективного торгово-экономического сотрудничества", – отметила Гаврилица.Рынки стран Содружества, напомнила премьер, хорошо знакомы молдавским производителям и экспортерам. И они готовы поставлять конкурентоспособную и качественную сельскохозяйственную продукцию и товары промышленного производства.При этом, по ее мнению, тот факт, что в Республике Молдова действует режим свободной торговли с Европейским союзом, не является помехой. Наоборот, считает Гаврилица, это делает Молдову более привлекательной для партнеров по СНГ – "с точки зрения открытия совместных производств, увеличения объемов инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов, нацеленных на разные рынки".Премьер-министр Молдовы также поблагодарила коллег по СНГ за оказанную Молдове помощь в борьбе с пандемией коронавируса.В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил премьер-министра Молдовы за вуступление на русском языке.

https://ru.sputnik.md/20211015/vstrecha-glav-gosudarstv-sng-45527729.html

https://ru.sputnik.md/20210506/sandu-staraemsya-sokhranyat-ekonomicheskie-vozmozhnosti-i-na-vostoke-34652722.html

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снг, саммит, наталья гаврилица, молдова