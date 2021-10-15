https://ru.sputnik.md/20211015/gavrilitsa-vmesto-sandu-45554986.html

Гаврилица вместо Санду

Гаврилица вместо Санду

Премьер-министр участвовала в саммите глав государств СНГ вместо президента Молдовы

2021-10-15T21:14+0300

2021-10-15T21:14+0300

2021-10-15T21:14+0300

политика

снг

майя санду

наталья гаврилица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44958293_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_cb1e53eed7d495151e1f77d7b83b331c.jpg

В период, когда правительство Молдовы ведет напряженные переговоры с "Газпромом" об условиях контракта на поставку газа, эта замена произвела на молдавское общество неоднозначное и неблагоприятное впечатление.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отношения России с Молдовой, заметил, что западные партнеры Майи Санду, по всей видимости, выражают недовольство, когда Кишинев пытается развивать сотрудничество с Москвой.Россия готова к контактам, заявил Лавров после заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое предшествовало саммиту глав государств. О желании иметь нормальные взаимовыгодные отношения с Россией говорила и Майя Санду, напомнил глава МИД РФ."Кстати, за это ее некоторые западные представители даже упрекать начали, зачем она подобного рода делает ответвления в своей внешней политике, и почему она твердо не хочет сконцентрироваться на движении в ЕС. Так что, наверное, здесь есть еще и факторы очередного вмешательства во внутренние дела со стороны тех же США и Брюсселя", — добавил Сергей Лавров.Упреки, видимо, оказались достаточно убедительны — ни президент Санду, ни премьер Гаврилица не появились и на заседании ЕАЭС, в котором Молдова все еще обладает статусом наблюдателя. Более того, Молдова отозвала своего представителя в Евразийской экономической комиссии.Глава МИДЕИ Нику Попеску отказ главы государства участвовать в саммите президентов стран Содружества не комментировал. Он и сам не приехал на заседание глав МИД государств СНГ — вместо него рядом с министрами позировал для общего фото госсекретарь ведомства Руслан Болбочан.Впрочем, как сообщил журналистам Сергей Лавров, Нику Попеску прибудет в Россию с визитом в следующем месяце. Было бы странно спрашивать главу МИД РФ, что помешало Попеску прибыть на встречу со своими коллегами в этом месяце. А сам Попеску отсутствие на форуме Содружества никак не прокомментировал.В целом, учитывая обстоятельства, присутствие премьера Натальи Гаврилицы на заседании Совета глав государств СНГ произвело, скорее, позитивное впечатление. Ведь могло и того не быть.То есть, Молдова уже вошла в фазу, когда хорошим результатом считается просто участие представителей молдавской власти в форуме Содружества. А контроль западных партнеров над страной достиг той линии, за которой Молдова вправе ожидать окриков в духе: "Шаг вправо, шаг влево считаю побегом, прыжок на месте — провокацией!"Информации от госструктур поступает очень мало. Например, о том, что на форум Содружества Майя Санду не поедет, а поедет Наталья Гаврилица, стало известно буквально в последний день. И то, лишь из ответа премьера на пресс-конференции, на прямой вопрос журналистов, кто именно будет представлять Молдову в Минске.В этой окутанной туманом ситуации остается под вопросом, что именно означает рокировка с отказом Майи Санду участвовать в заседании Совета глав государств СНГ. Возможно, это и не является демонстративным игнорированием.Вспомнив слова Сергея Лаврова, общественность вправе заключить, что президенту просто не дали возможности пообщаться с другими президентами СНГ. Однако в момент, когда идут тяжелые переговоры по газу, отсутствие представителей Молдовы на саммите Содружества выглядело бы откровенным демаршем.В итоге поехала премьер. И нельзя не заметить, что справилась с задачей. Встретили Гаврилицу радушно, выступила она без переводчика, на русском языке. А президент Белоруссии Александр Лукашенко, представляя премьера Молдовы другим главам государств, пожелал ей успеха "в этом нелегком деле", — руководить правительством.В целом, с формальной точки зрения, представительство Молдовы на встрече глав государств не выглядело редуцированным, пониженным. Во многих парламентских республиках главное лицо в стране — именно премьер-министр, а не президент, который исполняет, в основном, протокольные функции. Например, кроме Натальи Гаврилицы, во встрече глав государств СНГ участвовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.Бывало у Молдовы представительство и послабее. Например, в 2010 году от Молдовы на саммит СНГ поехал вице-премьер Валериу Лазэр. А в 2015-м — и вовсе заместитель главы МИДЕИ Андрей Галбур.Однако в случае с нашей страной есть нюанс. Известно, что реальная власть в Молдове принадлежит тому, кто контролирует парламентское большинство. А его сейчас контролирует единолично Майя Санду. То есть, именно она сегодня в Молдове — главный "решальщик". Санду принадлежит последнее слово и за нею — окончательное решение по любым государственным вопросам.Но вот позволят ли зарубежные партнеры Майе Санду принимать самостоятельные решения — это большой вопрос.

https://ru.sputnik.md/20211015/gavrilitsa-sammit-sng-45534258.html

https://ru.sputnik.md/20211015/vstrecha-glav-gosudarstv-sng-45527729.html

https://ru.sputnik.md/20211014/lavrov-russia-gotova-kontakty-moldova-45505552.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

снг, майя санду, наталья гаврилица