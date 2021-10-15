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Газовые заправки в Молдове прекращают работу: транспорт может остановиться
16:18 15.10.2021 (обновлено: 16:26 15.10.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalДве газовые заправки на юге Молдовы прекратили работу – что говорят в Transautogaz
© Sputnik / Maxim Topal
Давления в системе не хватает для того, чтобы заправки продолжали нормальную работу, отмечают специалисты.
КОМРАТ, 15 окт - Sputnik, Максим Топал. Еще две газовые автозаправочные станции прекратили свою работу с сегодняшнего дня. Речь идет об АЗС, расположенных в городе Хынчешты и в селе Буджак Комратского района Гагаузии. Эту информацию Sputnik Молдова подтвердил руководитель Transautogaz Александр Кисеев.
"С сегодняшнего утра еще две заправки перестали работать. Это заправка, которая находится у села Буджак, не доезжая до Комрата, и заправка возле Хынчешт", - сказал Александр Кисеев.
По его словам, Transautogaz, владеющая сетью автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), "зависит от тех параметров, которые нам передает транспортная газовая компания, передающая газ по трубе", и "если эти параметры ниже требуемых, то мы просто ничего не можем сделать".
© Sputnik / Maxim TopalДве газовые заправки на юге Молдовы прекратили работу – что говорят в Transautogaz
Две газовые заправки на юге Молдовы прекратили работу – что говорят в Transautogaz
© Sputnik / Maxim Topal
"Мы надеемся, что в ближайшие дни этот вопрос решится, и мы сразу же, с первых минут восстановим работу, как только это станет возможным", - добавил Александр Кисеев.
АГНКС села Буджак – самая южная станция в Молдове, заправляющая автомобили компримированным (сжатым) природным газом. Поскольку она не работает, на юге страны заправлять автомобили, переоборудованные под работу на газе метан, просто негде. Ближайшая на данный момент работающая заправка находится в Кишиневе.
Автомобилисты крайне возмущены тем фактом, что власти Молдовы не смогли договориться с ПАО "Газпром" и контракт на поставку газа в республику до сих пор не подписан.
"Даже не знаю, что сказать. Если честно – я просто в шоке", - говорит Николай Плукчи.
© Sputnik / Maxim TopalДве газовые заправки на юге Молдовы прекратили работу – что говорят в Transautogaz
Две газовые заправки на юге Молдовы прекратили работу – что говорят в Transautogaz
© Sputnik / Maxim Topal
"Меня это вообще не устраивает, потому что на бензине ездить крайне невыгодно. Бензин - дорогой, а газ - еще терпимо. Будем ждать, когда заправка начнет работать, пару дней потерпим", - сказал Василий Байрактар.
Напомним, накануне Transautogaz сообщил о временном прекращении работы трех АЗС, расположенных в муниципии Бельцы, селах Царьград (Дрокиевский район) и Селиште (Оргеевский район).
8 октября, 20:55
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В настоящее время в Молдове функционирует 13 АГНКС, принадлежащих Transautogaz. Помимо этого, услуги по заправке автомобилей сжатым природным газом оказывают несколько других частных сетевых АЗС. О том, затронуло ли их падение давления в газовых сетях, пока не сообщается.