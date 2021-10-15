https://ru.sputnik.md/20211015/gazovye-zapravki-moldova-prekratili-rabota-45543428.html

Газовые заправки в Молдове прекращают работу: транспорт может остановиться

Газовые заправки в Молдове прекращают работу: транспорт может остановиться

Газовые заправки в Молдове прекращают работу: транспорт может остановиться

2021-10-15T16:18+0300

2021-10-15T16:18+0300

2021-10-15T16:26+0300

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КОМРАТ, 15 окт - Sputnik, Максим Топал. Еще две газовые автозаправочные станции прекратили свою работу с сегодняшнего дня. Речь идет об АЗС, расположенных в городе Хынчешты и в селе Буджак Комратского района Гагаузии. Эту информацию Sputnik Молдова подтвердил руководитель Transautogaz Александр Кисеев."С сегодняшнего утра еще две заправки перестали работать. Это заправка, которая находится у села Буджак, не доезжая до Комрата, и заправка возле Хынчешт", - сказал Александр Кисеев.По его словам, Transautogaz, владеющая сетью автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), "зависит от тех параметров, которые нам передает транспортная газовая компания, передающая газ по трубе", и "если эти параметры ниже требуемых, то мы просто ничего не можем сделать"."Мы надеемся, что в ближайшие дни этот вопрос решится, и мы сразу же, с первых минут восстановим работу, как только это станет возможным", - добавил Александр Кисеев.АГНКС села Буджак – самая южная станция в Молдове, заправляющая автомобили компримированным (сжатым) природным газом. Поскольку она не работает, на юге страны заправлять автомобили, переоборудованные под работу на газе метан, просто негде. Ближайшая на данный момент работающая заправка находится в Кишиневе.Автомобилисты крайне возмущены тем фактом, что власти Молдовы не смогли договориться с ПАО "Газпром" и контракт на поставку газа в республику до сих пор не подписан."Даже не знаю, что сказать. Если честно – я просто в шоке", - говорит Николай Плукчи."Меня это вообще не устраивает, потому что на бензине ездить крайне невыгодно. Бензин - дорогой, а газ - еще терпимо. Будем ждать, когда заправка начнет работать, пару дней потерпим", - сказал Василий Байрактар.Напомним, накануне Transautogaz сообщил о временном прекращении работы трех АЗС, расположенных в муниципии Бельцы, селах Царьград (Дрокиевский район) и Селиште (Оргеевский район).В настоящее время в Молдове функционирует 13 АГНКС, принадлежащих Transautogaz. Помимо этого, услуги по заправке автомобилей сжатым природным газом оказывают несколько других частных сетевых АЗС. О том, затронуло ли их падение давления в газовых сетях, пока не сообщается.

https://ru.sputnik.md/20211008/sledstvie-gazovogo-krizisa-prekratila-rabotu-azs-45375569.html

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