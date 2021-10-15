https://ru.sputnik.md/20211015/grechanaya-zampred-soveta-federatsii-rossii-45527540.html

Гречаная встретилась с зампредом Совета Федерации России

Гречаная встретилась с зампредом Совета Федерации России

На встрече Гречаной и Кареловой обсуждались вопросы двустороннего парламентского сотрудничества.

2021-10-15T11:32+0300

2021-10-15T11:32+0300

2021-10-15T11:39+0300

политика

зинаида гречаная

молдова

совет федерации

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/09/34322745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_137e021c18fe1caeb3d12e661b03c079.jpg

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаная встретилась на полях Третьего Евразийского женского форума с заместителем председателя Совета Федерации России Галиной Кареловой.В ходе встречи стороны обменялись мнениями об истории, текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских отношений между Молдовой и Российской Федерацией.Гречаная и Карелова согласились, что были приложены значительные усилия для создания "прочной и продуктивной основы двусторонних отношений". Между двумя странами действуют эффективные соглашения о межпарламентском сотрудничестве, и эту возможность, по мнению участников встречи, необходимо и дальше использовать на благо обеих стран.Кроме того, на встрече прозвучала критика принятого в январе этого года постановления Конституционного суда Молдовы о признании неконституционным закона о функционировании языков на территории республики."В то же время была подчеркнута мысль о том, что, несмотря на политические обстоятельства, Молдова и Российская Федерация имеют очень богатое общее историческое, культурное и духовное наследие. Выражены готовность и обоюдная заинтересованность к продолжению двустороннего сотрудничества, межпарламентского диалога, взаимодействия в формате международного сотрудничества, других мер партнерства и взаимной поддержки", – сообщает сайт молдавских социалистов.В завершение встречи Гречаная заявила, что воспользуется парламентской трибуной и другими коммуникационными площадками, чтобы "внести свой вклад в поддержание молдавско-российского партнерства и дружбы".

https://ru.sputnik.md/20211013/grechanaya-evraziyskyy-zhenskyy-forum-45489161.html

https://ru.sputnik.md/20211014/lavrov-russia-gotova-kontakty-moldova-45505552.html

молдова

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

зинаида гречаная, молдова, совет федерации, россия