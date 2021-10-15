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Гречаная встретилась с зампредом Совета Федерации России
Гречаная встретилась с зампредом Совета Федерации России
На встрече Гречаной и Кареловой обсуждались вопросы двустороннего парламентского сотрудничества.
2021-10-15T11:32+0300
2021-10-15T11:39+0300
политика
зинаида гречаная
молдова
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаная встретилась на полях Третьего Евразийского женского форума с заместителем председателя Совета Федерации России Галиной Кареловой.В ходе встречи стороны обменялись мнениями об истории, текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских отношений между Молдовой и Российской Федерацией.Гречаная и Карелова согласились, что были приложены значительные усилия для создания "прочной и продуктивной основы двусторонних отношений". Между двумя странами действуют эффективные соглашения о межпарламентском сотрудничестве, и эту возможность, по мнению участников встречи, необходимо и дальше использовать на благо обеих стран.Кроме того, на встрече прозвучала критика принятого в январе этого года постановления Конституционного суда Молдовы о признании неконституционным закона о функционировании языков на территории республики."В то же время была подчеркнута мысль о том, что, несмотря на политические обстоятельства, Молдова и Российская Федерация имеют очень богатое общее историческое, культурное и духовное наследие. Выражены готовность и обоюдная заинтересованность к продолжению двустороннего сотрудничества, межпарламентского диалога, взаимодействия в формате международного сотрудничества, других мер партнерства и взаимной поддержки", – сообщает сайт молдавских социалистов.В завершение встречи Гречаная заявила, что воспользуется парламентской трибуной и другими коммуникационными площадками, чтобы "внести свой вклад в поддержание молдавско-российского партнерства и дружбы".
https://ru.sputnik.md/20211013/grechanaya-evraziyskyy-zhenskyy-forum-45489161.html
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зинаида гречаная, молдова, совет федерации, россия

Гречаная встретилась с зампредом Совета Федерации России

11:32 15.10.2021 (обновлено: 11:39 15.10.2021)
257
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗинаида Гречаная
Зинаида Гречаная - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Стороны признали, что, несмотря на политические обстоятельства, Молдова и Российская Федерация имеют очень богатое общее историческое, культурное и духовное наследие.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаная встретилась на полях Третьего Евразийского женского форума с заместителем председателя Совета Федерации России Галиной Кареловой.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями об истории, текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских отношений между Молдовой и Российской Федерацией.
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Гречаная и Карелова согласились, что были приложены значительные усилия для создания "прочной и продуктивной основы двусторонних отношений". Между двумя странами действуют эффективные соглашения о межпарламентском сотрудничестве, и эту возможность, по мнению участников встречи, необходимо и дальше использовать на благо обеих стран.

"При этом было подчеркнуто, что при построении дальнейших отношений Российская Федерация вынуждена учитывать определенные решения, принятые за последний период. В частности, речь идет о решении официальной власти Молдовы участвовать в саммите "Крымской платформы", – пишет официальный интернет-ресурс Партии социалистов.

Кроме того, на встрече прозвучала критика принятого в январе этого года постановления Конституционного суда Молдовы о признании неконституционным закона о функционировании языков на территории республики.
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"В то же время была подчеркнута мысль о том, что, несмотря на политические обстоятельства, Молдова и Российская Федерация имеют очень богатое общее историческое, культурное и духовное наследие. Выражены готовность и обоюдная заинтересованность к продолжению двустороннего сотрудничества, межпарламентского диалога, взаимодействия в формате международного сотрудничества, других мер партнерства и взаимной поддержки", – сообщает сайт молдавских социалистов.
В завершение встречи Гречаная заявила, что воспользуется парламентской трибуной и другими коммуникационными площадками, чтобы "внести свой вклад в поддержание молдавско-российского партнерства и дружбы".
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