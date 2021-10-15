https://ru.sputnik.md/20211015/italiya-obyazatelnye-covid-sertifikaty-45533162.html

Италия ввела обязательные COVID-сертификаты для доступа к работе

Италия ввела обязательные COVID-сертификаты для доступа к работе

Многие жители Италии с 15 октября рискуют не попасть на свои рабочие места при отсутствии так называемых green pass.

2021-10-15T14:07+0300

2021-10-15T14:07+0300

2021-10-15T14:07+0300

коронавирус

в мире

сертификат

италия

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 15 октября, в Италии вступает в силу решение правительства об обязательном предъявлении так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) для доступа на рабочее место на производстве и в офисах. Ограничение касается как государственного, так и частного сектора экономики, сообщает РИА Новости.Совмин Италии одобрил такое решение ровно месяц назад, для того чтобы придать новый импульс кампании по массовой вакцинации населения и добиться показателя в 90% вакцинированных от коронавируса. Согласно данным Минздрава, по состоянию на утро пятницы на Апеннинах полностью завершили процесс иммунизации 80,8% граждан, причем хотя бы одну дозу вакцины уже получили свыше 85%. В этом смысле расчет властей оправдался: с 16 сентября в стране было распределено на 560 тысяч первых доз вакцин больше, чем ожидалось.С сегодняшнего дня многие не привитые от коронавируса жители Италии рискуют не попасть на свои рабочие места. Согласно решению правительства, за приход на работу без green pass им грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро. Тем же, кто не явится на рабочее место, будет засчитан прогул, хотя увольнять с работы их не станут. Единственным выходом для этой категории трудящихся остается получение сертификата после проведения теста на COVID-19. Однако в этом случае таким работникам придется проводить это платное исследование каждые 48 часов.Представители некоторых политических партий предложили делать тесты на коронавирус для всех трудящихся бесплатно. Однако министр труда Андреа Орландо категорически отказался пойти на такой шаг, который явно противоречит правительственной политике в области вакцинации.Серьезные проблемы ожидаются в пятницу на автомобильном транспорте Италии. Так, многие дальнобойщики либо не вакцинированы, либо привиты препаратами, которые до сих пор не признаны в ЕС. В крупных городах страны, прежде всего в Риме, Милане, Неаполе и Турине, ожидаются перебои в движении общественного транспорта и опоздания в доставке различных товаров, в том числе пищевых продуктов в магазины и рестораны.Наконец, серьезную озабоченность властей вызывают возможные протестные акции противников вакцинации, которые ожидаются в пятницу и ближайшие дни по всей Италии.

https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-skachat-sertifikat-covid-19-45532342.html

https://ru.sputnik.md/20210925/sertifikat-vaktsinatsia-moldova-italia-45038097.html

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в мире, сертификат, италия