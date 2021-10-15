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"Киноэкипаж" на МКС готовится к возвращению на Землю
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© AP Photo / Roscosmos Space AgencyАктриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции
© AP Photo / Roscosmos Space Agency
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прошли инструктаж по возвращению на Землю.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Российский "киноэкипаж", находящийся на борту Международной космической станции (МКС) в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко приступили к тренировкам по возвращению с орбиты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщаение на сайте "Роскосмоса".
5 октября, 20:08
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Участники космического полета изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку.
"Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полета подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля "Ю. А. Гагарин" (Союз МС-18)", – говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.
Также специалисты на Земле завершили разведку основного и запасного районов планируемой посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" на борту.
"Специалисты поисково-спасательной группы провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, водоемов. Проанализировали характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также были определены характеристики грунта, его влажность и плотность. Кроме того, определены маршруты оперативного прибытия наземной техники к месту посадки", – сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".
Посадка "киноэкипажа" намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.
13 октября, 23:02
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