https://ru.sputnik.md/20211015/kinoekipazh-vozvrascheniye-45543256.html

"Киноэкипаж" на МКС готовится к возвращению на Землю

"Киноэкипаж" на МКС готовится к возвращению на Землю

Посадка "киноэкипажа" намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.

2021-10-15T22:22+0300

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Российский "киноэкипаж", находящийся на борту Международной космической станции (МКС) в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко приступили к тренировкам по возвращению с орбиты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщаение на сайте "Роскосмоса".Участники космического полета изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку.Также специалисты на Земле завершили разведку основного и запасного районов планируемой посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" на борту.В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".Посадка "киноэкипажа" намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.

https://ru.sputnik.md/20211005/poekhali-chto-my-znaem-o-vyzove-v-kosmos-i-pochemu-eto-vazhno-45288246.html

https://ru.sputnik.md/20211013/vyzov-kinoekipazh-mks-45494226.html

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