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"Киноэкипаж" на МКС готовится к возвращению на Землю
"Киноэкипаж" на МКС готовится к возвращению на Землю
Посадка "киноэкипажа" намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.
2021-10-15T22:22+0300
2021-10-15T22:22+0300
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мкс
космос
космическая станция
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Российский "киноэкипаж", находящийся на борту Международной космической станции (МКС) в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко приступили к тренировкам по возвращению с орбиты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщаение на сайте "Роскосмоса".Участники космического полета изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку.Также специалисты на Земле завершили разведку основного и запасного районов планируемой посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" на борту.В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".Посадка "киноэкипажа" намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.
https://ru.sputnik.md/20211005/poekhali-chto-my-znaem-o-vyzove-v-kosmos-i-pochemu-eto-vazhno-45288246.html
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мкс, космос, космическая станция

"Киноэкипаж" на МКС готовится к возвращению на Землю

22:22 15.10.2021
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© AP Photo / Roscosmos Space AgencyАктриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Roscosmos Space Agency
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прошли инструктаж по возвращению на Землю.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Российский "киноэкипаж", находящийся на борту Международной космической станции (МКС) в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко приступили к тренировкам по возвращению с орбиты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщаение на сайте "Роскосмоса".
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Участники космического полета изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, отвечающими за безопасную посадку.
"Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полета подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля "Ю. А. Гагарин" (Союз МС-18)", – говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.
Также специалисты на Земле завершили разведку основного и запасного районов планируемой посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" на борту.

"Специалисты поисково-спасательной группы провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, водоемов. Проанализировали характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также были определены характеристики грунта, его влажность и плотность. Кроме того, определены маршруты оперативного прибытия наземной техники к месту посадки", – сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".
Посадка "киноэкипажа" намечается на утро 17 октября в казахстанской степи.
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