https://ru.sputnik.md/20211015/kishinev-15-oktyabrya-punkty-vaktsinatsii-45524817.html

Где в Кишиневе 15 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 15 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 15-16 октября находятся мобильные пункты вакцинации

2021-10-15T09:38+0300

2021-10-15T09:38+0300

2021-10-15T09:43+0300

коронавирус

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вакцинация

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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 15 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, у парка La izvor.Автобус расположен на Ботанике, на проспекте Дачия, 61, у гипермаркета Metro 2.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 16 октябряТроллейбус направится в сектор Ботаника и будет расположен на улице Куза-Водэ, у супермаркета Green Hills.Автобус будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/1, у КЦ Kaufland. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211015/sosedova-kak-motivirovat-moldavan-ukraintsev-i-rossiyan-k-vaktsinatsii-45444592.html

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация