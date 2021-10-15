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Где в Кишиневе 15 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 15 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 15-16 октября находятся мобильные пункты вакцинации
2021-10-15T09:38+0300
2021-10-15T09:43+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 15 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, у парка La izvor.Автобус расположен на Ботанике, на проспекте Дачия, 61, у гипермаркета Metro 2.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 16 октябряТроллейбус направится в сектор Ботаника и будет расположен на улице Куза-Водэ, у супермаркета Green Hills.Автобус будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/1, у КЦ Kaufland. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211015/sosedova-kak-motivirovat-moldavan-ukraintsev-i-rossiyan-k-vaktsinatsii-45444592.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 15 октября находятся мобильные пункты вакцинации

09:38 15.10.2021 (обновлено: 09:43 15.10.2021)
370
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 15 октября, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, у парка La izvor.
Автобус расположен на Ботанике, на проспекте Дачия, 61, у гипермаркета Metro 2.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 16 октября

Троллейбус направится в сектор Ботаника и будет расположен на улице Куза-Водэ, у супермаркета Green Hills.
Автобус будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/1, у КЦ Kaufland.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян вакцинироваться - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
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Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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