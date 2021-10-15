https://ru.sputnik.md/20211015/kurs-valyut-na-ponedelnik-dollar-prodolzhaet-deshevet-45557032.html
Курс валют на понедельник: доллар продолжает дешеветь
Курс валют на понедельник: доллар продолжает дешеветь
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 15.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-15T22:01+0300
2021-10-15T22:01+0300
2021-10-15T22:01+0300
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 18 октября. Евро немного подорожает по отношению к молдавскому лею, доллар США, наоборот, несколько упадет в цене.Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 20,0807 лея.Доллар упадет в цене на шесть банов и будет стоить 17,2961 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 18 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2428 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6566 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0528 в пересчете на национальную валюту.На выходных евро закрепится на уровне 20,0616 лея, доллар будет стоить 17,3513 лея. Российский рубль разместится на уровне 0,2415 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6587 лея. Румынский лей будет стоить 4,0580 в пересчете на национальную валюту.
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Евгений Чебан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
курс, курс валют, рубль, доллар, евро
Курс валют на понедельник: доллар продолжает дешеветь
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 18 октября. Евро немного подорожает по отношению к молдавскому лею, доллар США, наоборот, несколько упадет в цене.
Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 20,0807 лея.
Доллар упадет в цене на шесть банов и будет стоить 17,2961 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.
В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.
За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.
Что касается остальных валют, то 18 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2428 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6566 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0528 в пересчете на национальную валюту.
На выходных евро закрепится на уровне 20,0616 лея, доллар будет стоить 17,3513 лея. Российский рубль разместится на уровне 0,2415 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6587 лея. Румынский лей будет стоить 4,0580 в пересчете на национальную валюту.