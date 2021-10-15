https://ru.sputnik.md/20211015/lavrov-deti-smeshannii-brak-grazhdanstvo-rossii-45536645.html
Лавров: дети в смешанных браках должны автоматически получать гражданство России
Лавров: дети в смешанных браках должны автоматически получать гражданство России
Лавров: дети в смешанных браках должны автоматически получать гражданство России
2021-10-15T16:45+0300
2021-10-15T16:45+0300
2021-10-15T16:55+0300
россия
брак
общество
иностранцы
дети
гражданство россии
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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Дети, родившиеся в браке с иностранными гражданами, должны автоматически получать российское гражданство, передает РИА Новости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Глава ведомства уточнил, что это должно происходить в соответствии с Конституцией, вне зависимости от того, где живет семья, — на территории России или в другом государстве.Сегодня для оформления ребенку российского гражданства приходится потратить много времени и сил, рассказал РИА Новости профильный юрист Голубев и перечислил проблемы: Родители сталкиваются с бюрократией - идут придирки, могут потребовать документы, которые на самом деле для этой процедуры не являются необходимыми.Плюс ребенок, родившийся у россиянки за границей, получает гражданство России только с согласия родителя-иностранца - нужно подать соответствующее заявление, сказала РИА Новости специалист по международному праву Ярмуш. Получается, что если отец не хочет давать ребенку гражданство России, то спокойно выехать с ним на родину мать не может - нужно оформлять ребенку визу, причем также с согласия отца, сказала юрист.
https://ru.sputnik.md/20211014/lavrov-russia-gotova-kontakty-moldova-45505552.html
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брак, общество, иностранцы, дети, гражданство россии
Лавров: дети в смешанных браках должны автоматически получать гражданство России
16:45 15.10.2021 (обновлено: 16:55 15.10.2021)
Гражданство должно выдаваться автоматически, независимо от того, в какой стране проживает семья.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik.
Дети, родившиеся в браке с иностранными гражданами, должны автоматически получать российское гражданство, передает РИА Новости
. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Глава ведомства уточнил, что это должно происходить в соответствии с Конституцией, вне зависимости от того, где живет семья, — на территории России или в другом государстве.
Сегодня для оформления ребенку российского гражданства приходится потратить много времени и сил, рассказал РИА Новости профильный юрист Голубев и перечислил проблемы:
"Родителям необходимо обращаться в миграционный центр, сталкиваться с бюрократией и выжидать примерно три месяца. При этом само присутствие ребенка в России не обязательно, если ему еще не исполнилось шесть лет".
Родители сталкиваются с бюрократией - идут придирки, могут потребовать документы, которые на самом деле для этой процедуры не являются необходимыми.
Плюс ребенок, родившийся у россиянки за границей, получает гражданство России только с согласия родителя-иностранца - нужно подать соответствующее заявление, сказала РИА Новости специалист по международному праву Ярмуш. Получается, что если отец не хочет давать ребенку гражданство России, то спокойно выехать с ним на родину мать не может - нужно оформлять ребенку визу, причем также с согласия отца, сказала юрист.