Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211015/lavrov-deti-smeshannii-brak-grazhdanstvo-rossii-45536645.html
Лавров: дети в смешанных браках должны автоматически получать гражданство России
Лавров: дети в смешанных браках должны автоматически получать гражданство России
Лавров: дети в смешанных браках должны автоматически получать гражданство России
2021-10-15T16:45+0300
2021-10-15T16:55+0300
россия
брак
общество
иностранцы
дети
гражданство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1c/34560285_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d9456aef39251fd99cca9aa5ae28b46.jpg
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Дети, родившиеся в браке с иностранными гражданами, должны автоматически получать российское гражданство, передает РИА Новости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Глава ведомства уточнил, что это должно происходить в соответствии с Конституцией, вне зависимости от того, где живет семья, — на территории России или в другом государстве.Сегодня для оформления ребенку российского гражданства приходится потратить много времени и сил, рассказал РИА Новости профильный юрист Голубев и перечислил проблемы: Родители сталкиваются с бюрократией - идут придирки, могут потребовать документы, которые на самом деле для этой процедуры не являются необходимыми.Плюс ребенок, родившийся у россиянки за границей, получает гражданство России только с согласия родителя-иностранца - нужно подать соответствующее заявление, сказала РИА Новости специалист по международному праву Ярмуш. Получается, что если отец не хочет давать ребенку гражданство России, то спокойно выехать с ним на родину мать не может - нужно оформлять ребенку визу, причем также с согласия отца, сказала юрист.
https://ru.sputnik.md/20211014/lavrov-russia-gotova-kontakty-moldova-45505552.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1c/34560285_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3a487b43ae8492f64b89d805ac4f6380.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
брак, общество, иностранцы, дети, гражданство россии

Лавров: дети в смешанных браках должны автоматически получать гражданство России

16:45 15.10.2021 (обновлено: 16:55 15.10.2021)
307
© Photo : МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Photo : МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Гражданство должно выдаваться автоматически, независимо от того, в какой стране проживает семья.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Дети, родившиеся в браке с иностранными гражданами, должны автоматически получать российское гражданство, передает РИА Новости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Глава ведомства уточнил, что это должно происходить в соответствии с Конституцией, вне зависимости от того, где живет семья, — на территории России или в другом государстве.
Сегодня для оформления ребенку российского гражданства приходится потратить много времени и сил, рассказал РИА Новости профильный юрист Голубев и перечислил проблемы:
"Родителям необходимо обращаться в миграционный центр, сталкиваться с бюрократией и выжидать примерно три месяца. При этом само присутствие ребенка в России не обязательно, если ему еще не исполнилось шесть лет".
Родители сталкиваются с бюрократией - идут придирки, могут потребовать документы, которые на самом деле для этой процедуры не являются необходимыми.
Плюс ребенок, родившийся у россиянки за границей, получает гражданство России только с согласия родителя-иностранца - нужно подать соответствующее заявление, сказала РИА Новости специалист по международному праву Ярмуш. Получается, что если отец не хочет давать ребенку гражданство России, то спокойно выехать с ним на родину мать не может - нужно оформлять ребенку визу, причем также с согласия отца, сказала юрист.
Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и А. Аз-Зайяни - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Политика
Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой
Вчера, 12:08
488
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:58Екатеринбург затянуло смогом из-за горения торфяников
17:35Румынские СМИ: вряд ли Румыния даст Молдове газ без соглашения с "Газпромом"
17:08Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу
16:45Лавров: дети в смешанных браках должны автоматически получать гражданство России
16:18Газовые заправки в Молдове прекращают работу: транспорт может остановиться
15:57ДТП с участием эвакуатора в Оргееве: есть пострадавшие
15:30"Молдовагаз" призвал жителей Молдовы к экономии
15:09"Свободу Стояногло": у Апелляционной палаты проходит протест
14:58Запад, проиграв в войне, отказывается выплачивать долги
14:32Гаврилица - на саммите СНГ: мы здесь, мы готовы говорить
14:07Италия ввела обязательные COVID-сертификаты для доступа к работе
13:38С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19
13:10В России стартовала перепись населения
12:41Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные
12:28Вернется ли Стояногло за решетку: Апелляционная палата соберется на заседание
12:06Обыски в Унгенах: под подозрением - два налоговых инспектора
11:32Гречаная встретилась с зампредом Совета Федерации России
11:08Встреча глав государств СНГ
11:06Новые ограничения в Молдове: спецкомиссия соберется на заседание
10:36"Режим тревоги" в энергетике: что будет со школами и медучреждениями