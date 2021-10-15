https://ru.sputnik.md/20211015/lavrov-podderzhka-sootechestvenniki-45547899.html

Лавров – о борьбе с дискриминацией русского языка и поддержке соотечественников

Лавров – о борьбе с дискриминацией русского языка и поддержке соотечественников

Лавров выступил с важными заявлениями на Конгрессе российских соотечественников и передал послание президента России

2021-10-15T19:17+0300

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общество

россия

сергей лавров

владимир путин

всемирный конгресс соотечественников

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. В тексте послания Путин также заявил о намерении наращивать работу в этом направлении.О поддержке журналистовСам Лавров в своем обращении к участникам конгресса отметил, что Россия продолжит добиваться должной реакции в ООН, ОБСЕ и Совете Европы по фактам дискриминации работающих за рубежом на русском языке журналистов.По словам главы российской дипломатии, средства массовой информации соотечественников вносят значительный вклад в укрепление идентичности русского мира, расширение русскоязычного медиапространства.О русских школах за рубежомМосква заинтересована в том, чтобы русские школы создавались во всех союзных России странах, заявил министр иностранных дел РФ.По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров."Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма-весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию", – добавил российский министр.О дискриминации русского языкаВ рамках своего выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников Лавров также отметил, что Запад попустительствует дискриминации русского языка в Прибалтике и на Украине, дело доходит до откровенно русофобских акций, однако попытки расколоть соотечественников и поссорить их с исторической родиной бесперспективны."Дело доходит до откровенно русофобских акций. Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны", – подчеркнул Лавров.

https://ru.sputnik.md/20211015/lavrov-deti-smeshannii-brak-grazhdanstvo-rossii-45536645.html

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россия, сергей лавров, владимир путин, всемирный конгресс соотечественников