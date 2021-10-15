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Лавров – о борьбе с дискриминацией русского языка и поддержке соотечественников
Лавров – о борьбе с дискриминацией русского языка и поддержке соотечественников
Лавров выступил с важными заявлениями на Конгрессе российских соотечественников и передал послание президента России
2021-10-15T19:17+0300
2021-10-15T19:14+0300
общество
россия
сергей лавров
владимир путин
всемирный конгресс соотечественников
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. В тексте послания Путин также заявил о намерении наращивать работу в этом направлении.О поддержке журналистовСам Лавров в своем обращении к участникам конгресса отметил, что Россия продолжит добиваться должной реакции в ООН, ОБСЕ и Совете Европы по фактам дискриминации работающих за рубежом на русском языке журналистов.По словам главы российской дипломатии, средства массовой информации соотечественников вносят значительный вклад в укрепление идентичности русского мира, расширение русскоязычного медиапространства.О русских школах за рубежомМосква заинтересована в том, чтобы русские школы создавались во всех союзных России странах, заявил министр иностранных дел РФ.По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров."Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма-весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию", – добавил российский министр.О дискриминации русского языкаВ рамках своего выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников Лавров также отметил, что Запад попустительствует дискриминации русского языка в Прибалтике и на Украине, дело доходит до откровенно русофобских акций, однако попытки расколоть соотечественников и поссорить их с исторической родиной бесперспективны."Дело доходит до откровенно русофобских акций. Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны", – подчеркнул Лавров.
https://ru.sputnik.md/20211015/lavrov-deti-smeshannii-brak-grazhdanstvo-rossii-45536645.html
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россия, сергей лавров, владимир путин, всемирный конгресс соотечественников

Лавров – о борьбе с дискриминацией русского языка и поддержке соотечественников

19:17 15.10.2021
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© POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© POOL
/
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Глава МИД РФ выступил с рядом важных заявлений на Конгрессе российских соотечественников, а также передал послание президента России участникам встречи.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

"Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов", – зачитал обращение российского президента министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В тексте послания Путин также заявил о намерении наращивать работу в этом направлении.
Сергей Викторович Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
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О поддержке журналистов

Сам Лавров в своем обращении к участникам конгресса отметил, что Россия продолжит добиваться должной реакции в ООН, ОБСЕ и Совете Европы по фактам дискриминации работающих за рубежом на русском языке журналистов.
По словам главы российской дипломатии, средства массовой информации соотечественников вносят значительный вклад в укрепление идентичности русского мира, расширение русскоязычного медиапространства.

"Мы продолжим оказывать поддержку всем усилиям по защите прав работающих на русском языке журналистов, подвергающихся гонениям и дискриминации. Будем и далее добиваться должной реакции на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы", – сказал Лавров.

О русских школах за рубежом

Москва заинтересована в том, чтобы русские школы создавались во всех союзных России странах, заявил министр иностранных дел РФ.

"Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать для Армении", – сказал Лавров.

По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров.
"Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма-весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию", – добавил российский министр.

О дискриминации русского языка

В рамках своего выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников Лавров также отметил, что Запад попустительствует дискриминации русского языка в Прибалтике и на Украине, дело доходит до откровенно русофобских акций, однако попытки расколоть соотечественников и поссорить их с исторической родиной бесперспективны.

"Среди нечистоплотных методов – попытки дискриминировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии, не прекращаются попытки переписать страницы общей истории", – заявил глава МИД РФ.

"Дело доходит до откровенно русофобских акций. Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны", – подчеркнул Лавров.
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