https://ru.sputnik.md/20211015/minobrazovaniya-utochnyaet-vse-uchebnye-zavedeniya-rabotayut-45552005.html

Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме

Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме

Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме

2021-10-15T18:21+0300

2021-10-15T18:21+0300

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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Министерстве образования и исследований опровергли опубликованную в некоторых СМИ информацию о том, что школы могут быть закрыты, а учащиеся перейдут на онлайн-обучение в ближайшие две недели из-за энергетического кризиса. Напомним, ранее было опубликовано постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Согласно документу, Министерство образования и исследований, так же как и другие ведомства, должны будут оценить основные нужды образовательных учреждений. Кроме того, министерству необходимо разработать сценарии продолжения образовательного процесса в условиях "режима тревоги" (дистанционное обучение, приостановка и другое).

https://ru.sputnik.md/20211015/rezhim-trevogi-energetika-shkola-45526522.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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