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Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме
Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме
Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме
2021-10-15T18:21+0300
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КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Министерстве образования и исследований опровергли опубликованную в некоторых СМИ информацию о том, что школы могут быть закрыты, а учащиеся перейдут на онлайн-обучение в ближайшие две недели из-за энергетического кризиса. Напомним, ранее было опубликовано постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Согласно документу, Министерство образования и исследований, так же как и другие ведомства, должны будут оценить основные нужды образовательных учреждений. Кроме того, министерству необходимо разработать сценарии продолжения образовательного процесса в условиях "режима тревоги" (дистанционное обучение, приостановка и другое).
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Юлия Липовая
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в молдове, образование, молдова

Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме

18:21 15.10.2021 (обновлено: 18:26 15.10.2021)
294
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Министерстве образования заверили, что школы продолжают работать в обычном режиме с физическим присутствием.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Министерстве образования и исследований опровергли опубликованную в некоторых СМИ информацию о том, что школы могут быть закрыты, а учащиеся перейдут на онлайн-обучение в ближайшие две недели из-за энергетического кризиса.

"Некоторые СМИ неверно истолковали одно из положений решения комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 октября. Все общеобразовательные учреждения в стране работают в обычном режиме, и если в деятельности школ и детских садов происходят изменения на основании постановления комиссии состояния, то министерство об этом своевременно сообщает", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее было опубликовано постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Согласно документу, Министерство образования и исследований, так же как и другие ведомства, должны будут оценить основные нужды образовательных учреждений.
Школа - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
Общество
"Режим тревоги" в энергетике: что будет со школами и медучреждениями
10:36
868
Кроме того, министерству необходимо разработать сценарии продолжения образовательного процесса в условиях "режима тревоги" (дистанционное обучение, приостановка и другое).
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