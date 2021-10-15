https://ru.sputnik.md/20211015/minobrazovaniya-utochnyaet-vse-uchebnye-zavedeniya-rabotayut-45552005.html
Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме
Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме
Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме
2021-10-15T18:21+0300
2021-10-15T18:21+0300
2021-10-15T18:26+0300
общество
в молдове
образование
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bca000dfa5c56e57c2739c6b297d36a.jpg
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Министерстве образования и исследований опровергли опубликованную в некоторых СМИ информацию о том, что школы могут быть закрыты, а учащиеся перейдут на онлайн-обучение в ближайшие две недели из-за энергетического кризиса. Напомним, ранее было опубликовано постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Согласно документу, Министерство образования и исследований, так же как и другие ведомства, должны будут оценить основные нужды образовательных учреждений. Кроме того, министерству необходимо разработать сценарии продолжения образовательного процесса в условиях "режима тревоги" (дистанционное обучение, приостановка и другое).
https://ru.sputnik.md/20211015/rezhim-trevogi-energetika-shkola-45526522.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415225_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbbf19aee177cc76d637fe028bc82645.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, образование, молдова
Минобразования уточняет: все учебные заведения работают в обычном режиме
18:21 15.10.2021 (обновлено: 18:26 15.10.2021)
В Министерстве образования заверили, что школы продолжают работать в обычном режиме с физическим присутствием.
КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В Министерстве образования и исследований опровергли опубликованную в некоторых СМИ информацию о том, что школы могут быть закрыты, а учащиеся перейдут на онлайн-обучение в ближайшие две недели из-за энергетического кризиса.
"Некоторые СМИ неверно истолковали одно из положений решения комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 октября. Все общеобразовательные учреждения в стране работают в обычном режиме, и если в деятельности школ и детских садов происходят изменения на основании постановления комиссии состояния, то министерство об этом своевременно сообщает", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее было опубликовано постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Согласно документу, Министерство образования и исследований, так же как и другие ведомства, должны будут оценить основные нужды образовательных учреждений.
Кроме того, министерству необходимо разработать сценарии продолжения образовательного процесса в условиях "режима тревоги" (дистанционное обучение, приостановка и другое).