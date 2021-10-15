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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
2021-10-15T20:22+0300
2021-10-15T20:22+0300
минздрав
статистика
заболевшие
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1 407 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечены 11 случаев импорта инфекции: по три – из Румынии, Италии, России, по одному из Испании и Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 313 849.У медработников выявлено 21 случай заражения: девять - у врачей, шесть - у медсестер, шесть - у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7736 тестов.Всего в больницах находятся 2 554 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 183 (к аппаратам ИВЛ подключены 26).В то же время за сутки выздоровело 1352 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 294 229.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 35 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7 172.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
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Евгений Чебан
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минздрав, статистика, заболевшие, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

20:22 15.10.2021
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1 407 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Отмечены 11 случаев импорта инфекции: по три – из Румынии, Италии, России, по одному из Испании и Германии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 313 849.
У медработников выявлено 21 случай заражения: девять - у врачей, шесть - у медсестер, шесть - у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7736 тестов.
Всего в больницах находятся 2 554 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 183 (к аппаратам ИВЛ подключены 26).
В то же время за сутки выздоровело 1352 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 294 229.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 35 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7 172.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Токарчук: почему некоторые не болеют коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
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Токарчук: почему некоторые не заражаются коронавирусом
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
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