https://ru.sputnik.md/20211015/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-45554196.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

2021-10-15T20:22+0300

2021-10-15T20:22+0300

2021-10-15T20:22+0300

минздрав

статистика

заболевшие

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1 407 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечены 11 случаев импорта инфекции: по три – из Румынии, Италии, России, по одному из Испании и Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 313 849.У медработников выявлено 21 случай заражения: девять - у врачей, шесть - у медсестер, шесть - у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7736 тестов.Всего в больницах находятся 2 554 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 183 (к аппаратам ИВЛ подключены 26).В то же время за сутки выздоровело 1352 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 294 229.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 35 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7 172.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.

https://ru.sputnik.md/20211015/zarazhenie-koronavirus-45451509.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, статистика, заболевшие, в молдове