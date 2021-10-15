https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-elektroenergia-opasno-eto-45556745.html

В Молдове уже нескольких дней не хватает электроэнергии - опасно ли это?

В Молдове уже нескольких дней не хватает электроэнергии - опасно ли это?

Молдавские ТЭЦ, включая основного поставщика электроэнергии для Молдовы Молдавскую ГРЭС, не могут произвести необходимый для страны объем электроэнергии. 15.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-15T21:37+0300

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украина

энергетическая безопасность

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. В последние дни Молдова потребляет электроэнергии на 15-20% больше запланированного объема. Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора электросети ГП "Молдэлектрика". Молдавские производители не в состоянии покрыть недостающий объем из-за сокращенных поставок газа в Молдову, поэтому дефицит компенсируется за счет перетоков из энергетической системы Украины. По словам вице-премьера Андрея Спыну, когда ситуация наладится, электроэнергию просто нужно будет "вернуть" в энергосистему Украины, по словам экспертов, за нее все же придется заплатить.О том, что молдавские ТЭЦ, включая основного поставщика электроэнергии для Молдовы Молдавскую ГРЭС, не могут произвести необходимого для страны объема электроэнергии говорил на брифинге в среду вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну."Электроэнергетическая система Молдовы взаимосвязана с системой Украины. Учитывая, что Молдова получает примерно на 35% меньше газа, чем это необходимо в октябре нашей стране, мы получаем недостающую электроэнергию из Украины. Не существует официальных запросов. Это механизм, который работает", - рассказал Спыну.Однако, по электроэнергетическому рынку, по словам Андрея Спыну, не было принято решения вводить "режим тревоги".Как рассказал Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, подобная ситуация в Молдове не впервые и вряд ли может сказаться на энергоснабжении бытовых потребителей."Раньше у нас такое бывало, иногда мы брали электроэнергию у Украины либо без контракта, либо больше, чем предусмотрено контрактом. Бывали случаи, когда в Украине по этому поводу возмущались. Сейчас думаю, контекст другой. По поводу электроэнергии у нас не должно быть проблем с Украиной", - заявил Ионицэ."Цена на электроэнергию для потребителей пока в нормальном коридоре. Раньше, когда у нас был контракт на покупку с украинцами, мы дороже платили за всю электроэнергию, которая превышала законтрактованный объем. Сейчас в условиях отсутствия контракта будет какой-то переговорный процесс. Возможно, Украина пойдет на уступки и у нас будет адекватная цена. Это неприятная ситуация, плохо что мы в ней оказались, но мы с украинцами все время договаривались”, - рассказывает эксперт.По его словам у Украинской энергосети достаточно мощностей, чтобы перекрыть недостачу электроэнергии в Молдове.Решение перейти на мазут, по словам эксперта, вызванное отсутствием законтрактованных объемов газа для Молдовы, может быть экономически оправдано, так как штрафные санкции "Газпрома" за отбор газа из трубопровода сверх оговоренного объема могут быть существенно выше чем стоимость мазута, который сейчас используется на кишиневских ТЭЦ.

https://ru.sputnik.md/20211011/spynu-defitsit-gaza-elektroenergii-45427666.html

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украина, энергетическая безопасность, электроэнергия