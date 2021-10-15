https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-skachat-sertifikat-covid-19-45532342.html

С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19

С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19

В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.

2021-10-15T13:38+0300

2021-10-15T13:38+0300

2021-10-15T13:38+0300

коронавирус

в молдове

молдова

сертификат

минздрав

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, изменены. Обновленный формат можно скачать на онлайн платформе certificate-covid.gov.md.Как ранее объяснили представители власти, это было необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими.В то же время правительство Молдовы обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран – членов Европейского союза.В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.Что содержит сертификат COVID-19 в Молдове:

https://ru.sputnik.md/20211009/kakikh-stranakh-priznany-sertifikaty-covid-19-iz-moldovy-45385681.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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