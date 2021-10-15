https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-skachat-sertifikat-covid-19-45532342.html
С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19
С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19
В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.
2021-10-15T13:38+0300
2021-10-15T13:38+0300
2021-10-15T13:38+0300
коронавирус
в молдове
молдова
сертификат
минздрав
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, изменены. Обновленный формат можно скачать на онлайн платформе certificate-covid.gov.md.Как ранее объяснили представители власти, это было необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими.В то же время правительство Молдовы обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран – членов Европейского союза.В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.Что содержит сертификат COVID-19 в Молдове:
https://ru.sputnik.md/20211009/kakikh-stranakh-priznany-sertifikaty-covid-19-iz-moldovy-45385681.html
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Юлия Липовая
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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в молдове, молдова, сертификат, минздрав
С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19
Теперь сертификаты, выданные в Молдове, будут совместимы с европейскими.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik.
Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, изменены. Обновленный формат можно скачать на онлайн платформе certificate-covid.gov.md
.
Как ранее объяснили представители власти, это было необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими.
В то же время правительство Молдовы обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран – членов Европейского союза.
В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.
Что содержит сертификат COVID-19 в Молдове:
информацию о прохождении полной вакцинации против COVID-19, подтверждение иммунизации будет действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации;
медицинскую справку, что человек перенес инфекцию (будет действительна спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода);
тест на наличие антител COVID-19, который будет действителен не более 90 дней после обследования;
негативный результат теста на COVID-19 (экспресс тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).