Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-skachat-sertifikat-covid-19-45532342.html
С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19
С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19
В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.
2021-10-15T13:38+0300
2021-10-15T13:38+0300
коронавирус
в молдове
молдова
сертификат
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730285_599:427:2903:1723_1920x0_80_0_0_e7ca7feacab54761cf6c01b93bbcd0db.jpg
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, изменены. Обновленный формат можно скачать на онлайн платформе certificate-covid.gov.md.Как ранее объяснили представители власти, это было необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими.В то же время правительство Молдовы обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран – членов Европейского союза.В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.Что содержит сертификат COVID-19 в Молдове:
https://ru.sputnik.md/20211009/kakikh-stranakh-priznany-sertifikaty-covid-19-iz-moldovy-45385681.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730285_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_122025192609e208205a0c141481d2ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, сертификат, минздрав

С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19

13:38 15.10.2021
480
© ANDREAS SOLAROGreen Pass - сертификат COVID-19
Green Pass - сертификат COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© ANDREAS SOLARO
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь сертификаты, выданные в Молдове, будут совместимы с европейскими.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, изменены. Обновленный формат можно скачать на онлайн платформе certificate-covid.gov.md.
Как ранее объяснили представители власти, это было необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими.
В то же время правительство Молдовы обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран – членов Европейского союза.
В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.
Certificat de vaccinare electronic - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
Коронавирус
В каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы
9 октября, 15:17
1251

Что содержит сертификат COVID-19 в Молдове:

информацию о прохождении полной вакцинации против COVID-19, подтверждение иммунизации будет действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации;
медицинскую справку, что человек перенес инфекцию (будет действительна спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода);
тест на наличие антител COVID-19, который будет действителен не более 90 дней после обследования;
негативный результат теста на COVID-19 (экспресс тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).
300020
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:09"Свободу Стояногло": у Апелляционной палаты проходит протест
14:58Запад, проиграв в войне, отказывается выплачивать долги
14:32Гаврилица - на саммите СНГ: мы здесь, мы готовы говорить
14:07Италия ввела обязательные COVID-сертификаты для доступа к работе
13:38С 15 октября граждане Молдовы могут скачать новый сертификат COVID-19
13:10В России стартовала перепись населения
12:41Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные
12:28Вернется ли Стояногло за решетку: Апелляционная палата соберется на заседание
12:06Обыски в Унгенах: под подозрением - два налоговых инспектора
11:32Гречаная встретилась с зампредом Совета Федерации России
11:08Встреча глав государств СНГ
11:06Новые ограничения в Молдове: спецкомиссия соберется на заседание
10:36"Режим тревоги" в энергетике: что будет со школами и медучреждениями
10:07Вице-премьер правительства РФ объяснил высокие цены на газ в Европе
09:38Где в Кишиневе 15 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:01Мир за сутки: новые жители Кишинева, Клинтон в больнице и ситуация с COVID-19
09:00Токарчук: почему некоторые не заражаются коронавирусом
08:30Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло
08:00Соседова: как мотивировать молдаван, украинцев и россиян к вакцинации
07:30Работники медицинских учреждений получат прибавку к зарплате