https://ru.sputnik.md/20211015/moldovagaz-potrebitely-ekonomia-45539834.html

"Молдовагаз" призвал жителей Молдовы к экономии

"Молдовагаз" призвал жителей Молдовы к экономии

"Молдовагаз" опубликовала рекомендации для бытовых потребителей, как нужно экономить топливо

2021-10-15T15:30+0300

2021-10-15T15:30+0300

2021-10-15T15:56+0300

экономика

газ

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молдовагаз

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молдова

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КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. "Молдовагаз" призвал население "проявить гражданскую ответственность" и экономить газ после объявления "режима тревоги".️Бытовых потребителей просят реже включать газовые котлы, сократить расход газа ночью и в то время, когда они находятся не дома, ограничить использование его на кухнях. "Молдовагаз" также призвал предприятия организовать рабочий день так, чтобы максимально сократить время отопления помещений. По возможности — работать по сменам.️С сотрудниками ЖКХ рекомендовано провести беседы "о сокращении использования природного газа в личных целях". Как промышленных, так и бытовых потребителей "Молдовагаз" просит перейти по возможности на альтернативные виды топлива.В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.

https://ru.sputnik.md/20211015/rezhim-trevogi-energetika-shkola-45526522.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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