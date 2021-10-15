https://ru.sputnik.md/20211015/moldovagaz-potrebitely-ekonomia-45539834.html
"Молдовагаз" призвал жителей Молдовы к экономии
"Молдовагаз" призвал жителей Молдовы к экономии
"Молдовагаз" опубликовала рекомендации для бытовых потребителей, как нужно экономить топливо
2021-10-15T15:30+0300
2021-10-15T15:30+0300
2021-10-15T15:56+0300
экономика
газ
кризис
молдовагаз
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молдова
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КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. "Молдовагаз" призвал население "проявить гражданскую ответственность" и экономить газ после объявления "режима тревоги".️Бытовых потребителей просят реже включать газовые котлы, сократить расход газа ночью и в то время, когда они находятся не дома, ограничить использование его на кухнях. "Молдовагаз" также призвал предприятия организовать рабочий день так, чтобы максимально сократить время отопления помещений. По возможности — работать по сменам.️С сотрудниками ЖКХ рекомендовано провести беседы "о сокращении использования природного газа в личных целях". Как промышленных, так и бытовых потребителей "Молдовагаз" просит перейти по возможности на альтернативные виды топлива.В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.
https://ru.sputnik.md/20211015/rezhim-trevogi-energetika-shkola-45526522.html
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газ, кризис, молдовагаз, в молдове, молдова
"Молдовагаз" призвал жителей Молдовы к экономии
15:30 15.10.2021 (обновлено: 15:56 15.10.2021)
В связи с дефицитом газа в газотранспортной системе в Молдове объявлен "режим тревоги".
КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. "Молдовагаз" призвал население "проявить гражданскую ответственность" и экономить газ после объявления "режима тревоги".
️Бытовых потребителей просят реже включать газовые котлы, сократить расход газа ночью и в то время, когда они находятся не дома, ограничить использование его на кухнях.
"Молдовагаз" также призвал предприятия организовать рабочий день так, чтобы максимально сократить время отопления помещений. По возможности — работать по сменам.
️С сотрудниками ЖКХ рекомендовано провести беседы "о сокращении использования природного газа в личных целях". Как промышленных, так и бытовых потребителей "Молдовагаз" просит перейти по возможности на альтернативные виды топлива.
В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.
По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.