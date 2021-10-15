https://ru.sputnik.md/20211015/mozhet-moldova-voyti-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-45554588.html

Может ли Молдова войти в Евразийский экономический союз

Может ли Молдова войти в Евразийский экономический союз

Эксперт проанализировал перспективы сотрудничества Молдовы в ЕАЭС

2021-10-15T19:45+0300

2021-10-15T19:45+0300

2021-10-15T19:45+0300

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Молдова может войти в Евразийский экономический союз, не гранича при этом с Россией. Пример этому – Армения. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.Если рассматривать опыт Армении, то, как отметил собеседник, эта страна получает примерно +1-2% экономического роста за счет вхождения на рынок.Отвечая на вопрос, можно ли совместить интеграцию с ЕАЭС и ЕС, эксперт в очередной раз привел пример Армении. "Армения – член ЕАЭС, и у этой страны есть зона свободной торговли с Европейским союзом. На счет политической интеграции – это более сложный вопрос, учитывая противоречия между Западом и Востоком, между Россией и странами НАТО", – добавил Русаков.Эксперт считает, что вопрос сотрудничества Молдовы в рамках ЕАЭС должен быть очищен от политического восприятия и быть исключительно прагматичным. Он обратил внимание на особенность Евразийского экономического союза – право на вето есть у любой страны. "Молдова бы обладала таким же правом", – отметил собеседник.ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран - членов Союза приняли единогласно.

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