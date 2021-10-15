https://ru.sputnik.md/20211015/mozhet-moldova-voyti-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-45554588.html
Может ли Молдова войти в Евразийский экономический союз
Может ли Молдова войти в Евразийский экономический союз
Эксперт проанализировал перспективы сотрудничества Молдовы в ЕАЭС
2021-10-15T19:45+0300
2021-10-15T19:45+0300
2021-10-15T19:45+0300
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в молдове
россия
еаэс
европейский союз
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Молдова может войти в Евразийский экономический союз, не гранича при этом с Россией. Пример этому – Армения. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.Если рассматривать опыт Армении, то, как отметил собеседник, эта страна получает примерно +1-2% экономического роста за счет вхождения на рынок.Отвечая на вопрос, можно ли совместить интеграцию с ЕАЭС и ЕС, эксперт в очередной раз привел пример Армении. "Армения – член ЕАЭС, и у этой страны есть зона свободной торговли с Европейским союзом. На счет политической интеграции – это более сложный вопрос, учитывая противоречия между Западом и Востоком, между Россией и странами НАТО", – добавил Русаков.Эксперт считает, что вопрос сотрудничества Молдовы в рамках ЕАЭС должен быть очищен от политического восприятия и быть исключительно прагматичным. Он обратил внимание на особенность Евразийского экономического союза – право на вето есть у любой страны. "Молдова бы обладала таким же правом", – отметил собеседник.ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран - членов Союза приняли единогласно.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, россия, еаэс, европейский союз, видео
Может ли Молдова войти в Евразийский экономический союз
Эксперт прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова перспективы сотрудничества республики в ЕАЭС.
Молдова может войти в Евразийский экономический союз, не гранича при этом с Россией. Пример этому – Армения. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова
директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
Если рассматривать опыт Армении, то, как отметил собеседник, эта страна получает примерно +1-2% экономического роста за счет вхождения на рынок.
"Ведь 182 миллиона потребителей, и это не только Россия, но и Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия. Фактически да, это определенный таможенный режим", – сказал Русаков.
Отвечая на вопрос, можно ли совместить интеграцию с ЕАЭС и ЕС, эксперт в очередной раз привел пример Армении. "Армения – член ЕАЭС, и у этой страны есть зона свободной торговли с Европейским союзом. На счет политической интеграции – это более сложный вопрос, учитывая противоречия между Западом и Востоком, между Россией и странами НАТО", – добавил Русаков.
Эксперт считает, что вопрос сотрудничества Молдовы в рамках ЕАЭС должен быть очищен от политического восприятия и быть исключительно прагматичным. Он обратил внимание на особенность Евразийского экономического союза – право на вето есть у любой страны. "Молдова бы обладала таким же правом", – отметил собеседник.
ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран - членов Союза приняли единогласно.