https://ru.sputnik.md/20211015/ne-russkie-no-chast-russkogo-mira-o-chem-govorili-na-kongresse-sootechestvennikov-45552466.html

Не русские, но часть русского мира: о чем говорили на конгрессе соотечественников

Не русские, но часть русского мира: о чем говорили на конгрессе соотечественников

Как Россия планирует развивать русский язык в странах ближнего зарубежья? Подробности в обзоре Sputnik с VII Всемирного конгресса российских соотечественников. 15.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-15T20:09+0300

2021-10-15T20:09+0300

2021-10-15T20:09+0300

россия

русский язык

сергей лавров

конгресс

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Седьмой по счету Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, собрал в Москве 400 делегатов из 100 государств, в том числе из стран ближнего зарубежья.На какие льготы могут рассчитывать соотечественники из постсоветских стран, как увеличится квота в российские вузы и почему Россия иногда называет русскими представителей других национальностей – в материале Данары Курмановой для Sputnik."Русский" – понятие многонациональноеНи для кого не секрет, что термин "Русский мир" вызывает за пределами России самую неоднозначную реакцию. Кто-то одобряет концепт "Русского мира", считая, что России, как и любому другому государству, нужно поддерживать представителей диаспоры за рубежом. А кто-то открыто критикует его, называя попыткой экспансии.Однако России в случае разработки внешнеполитических доктрин приходится сложнее, чем другим странам – все-таки в состав СССР входили 15 республик, и в каждой из них до сих пор говорят по-русски. Причем важно: далеко не все русскоговорящие граждане бывших советских стран – это этнические русские. Возможно, именно поэтому Россия вместо термина "диаспора" (объединения по национальному или религиозному признаку) использует другой – "соотечественники".К категории соотечественников относятся сразу несколько групп людей: граждане России, постоянно проживающие за ее пределами, потомки лиц, проживавших на территории РФ, а также лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории РФ."Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, - заявил глава российского МИД Сергей Лавров, открывавший Конгресс соотечественников. – Наш опыт сосуществования народов, культур и религий уникален".Объединяющим началом для всех этих представителей разных религий и культур, по убеждению Лаврова, является русский язык. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего выступления на конгрессе тоже сделала акцент на языке, а не на национальной принадлежности участников."В совершенно невероятные ситуации попадают наши русские независимо от национальности, - заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. – Русские немцы, русские евреи, русские узбеки. Незаконное уголовное преследование, запрет для женщин, вышедших замуж за иностранных граждан, общаться со своими детьми".Сокращая барьерыКак отметил Сергей Лавров, за прошедшие 20 лет Россия вместе с соотечественниками смогла решить "важную задачу – сделать многонациональный русский мир реальностью". Во многом, по его мнению, этому способствовало внесение в российскую Конституцию положения о защите прав и интересов соотечественников.Регулярные встречи соотечественников помогли российским властям упростить процедуру получения гражданства РФ, считает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова."За три года сделано многое, - сказала Казакова. – Не нужно предоставлять выход из имеющегося гражданства. Граждане Казахстана, Молдовы, Беларуси и Украины теперь могут получить гражданство в упрощенном порядке".К слову, миллионным участником российской государственной программы по переселению соотечественником из-за рубежа в мае этого года стал соотечественник из Казахстана, сообщила Валентина Казакова."Это замечательный парень, медик по образованию, он с первых дней пандемии находился в красной зоне и помогал нашим гражданам бороться с болезнью, - рассказала она. - На сегодняшний день на территории России находится порядка 7 млн иностранцев, и многие из них – наши соотечественники. МВД видит своей задачей снижение административных барьеров, которые мешают им получить гражданство РФ".Квот для ближнего зарубежья станет большеПервая волна соотечественников – это люди, пережившие распад Советского Союза. Однако сейчас Россия должна уделять большое внимание молодому поколению, считает председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий."В 1989-90 годы русским языком владело 350 миллионов человек в мире, а сейчас – 270, - сказал он. – 30 лет – это ничтожный отрезок времени в историческом масштабе, и минус 80 миллионов человек! Недавно мы открыли школу имени Чехова в Бишкеке, но сколько сотен закрылось в разных странах. Поэтому образование для нас – важнейшая задача".В следующем году Россия намерена сдать в эксплуатацию 5 школ, каждая из которых сможет принять до 1200 учащихся, отметил заместитель Минпросвещения РФ Андрей Корнеев. По его словам, Россия создает школы нового формата – в них учатся по российскому стандарту, но с интегрированным национальным компонентом (изучением национального языка и истории). Одна такая школа уже существует в Туркменистане. Еще 9 планируется открыть в Кыргызстане.Россия увеличивает не только количество школ, но и число квотных мест для получения бесплатного образования в своих университетах, добавляет замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. В следующем учебном году количество квот составит 23 тысячи мест, а в 2023-м – 30 тысяч."Также за рубежом, в 17 странах, работают 40 филиалов российских учреждений высшего образования, - сказал Афанасьев. – В них учатся 17 тысяч студентов. А в Армении, Таджикистане, Кыргызстане и Беларуси функционируют организации двойного подчинения (славянские университеты, контролируемые и Россией, и страной нахождения – Sputnik)".

https://ru.sputnik.md/20210822/lavrov-rossiya-mery-zaschita-sootechestvennik-blizhnee-rubezhe-44135973.html

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https://ru.sputnik.md/20210924/ogranichivaya-russkiy-yazyk-vredim-ekonomike-mnenie-ekspertov-45034703.html

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русский язык, сергей лавров, конгресс