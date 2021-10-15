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Обыски в Унгенах: под подозрением - два налоговых инспектора
Обыски в Унгенах: под подозрением - два налоговых инспектора
Обыски в Унгенах: под подозрением два налоговых инспектора
2021-10-15T12:06+0300
2021-10-15T12:10+0300
общество
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Инспекторы Национального антикоррупционного центра провели в пятницу утром обыски в домах и офисах двух сотрудников налоговой службы. Об этом сообщили в ведомстве. По данным следствия, инспекторы налоговой службы потребовали у некоего предпринимателя 40 тысяч леев, чтобы не включить в акт проверки отклонения, обнаруженные на его предприятии. Чиновники якобы пообещали бизнесмену, что не обратят внимания на отсутствие бухгалтерских документов на сумму 600 тысяч леев, а также на другие нарушения, связанные с отсутствием документов или их неправильным заполнением.В ходе обыска, проведенного в домах подозреваемых, были обнаружены различные суммы денег в леях и иностранной валюте.НАЦ возбудил уголовное дело о пассивной коррупции. В случае признания вины двум инспекторам грозит до десяти лет тюрьмы, лишение права занимать государственные должности на срок до десяти лет и штрафы.Реакция налоговой службы В то же время в ведомстве заявили, что осуждают сотрудников, которые допускают коррупцию в своей деятельности, а также подтверждают свое обязательство продолжать деятельность по закону, прозрачно, справедливо и ответственно.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр

Обыски в Унгенах: под подозрением - два налоговых инспектора

12:06 15.10.2021 (обновлено: 12:10 15.10.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariPercheziții la INI
Percheziții la INI - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Двух налоговых инспекторов подозревают в вымогательстве взятки.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Инспекторы Национального антикоррупционного центра провели в пятницу утром обыски в домах и офисах двух сотрудников налоговой службы. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным следствия, инспекторы налоговой службы потребовали у некоего предпринимателя 40 тысяч леев, чтобы не включить в акт проверки отклонения, обнаруженные на его предприятии. Чиновники якобы пообещали бизнесмену, что не обратят внимания на отсутствие бухгалтерских документов на сумму 600 тысяч леев, а также на другие нарушения, связанные с отсутствием документов или их неправильным заполнением.
В ходе обыска, проведенного в домах подозреваемых, были обнаружены различные суммы денег в леях и иностранной валюте.
НАЦ возбудил уголовное дело о пассивной коррупции.
Aeroportul Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Общество
В аэропорту Кишинева проходят обыски
29 сентября, 09:18
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В случае признания вины двум инспекторам грозит до десяти лет тюрьмы, лишение права занимать государственные должности на срок до десяти лет и штрафы.

Реакция налоговой службы

"Государственная налоговая служба окажет всю необходимую поддержку правоохранительным органам в отношении вышеупомянутого дела, чтобы полностью прояснить его", – говорится в сообщении налоговой службы после появления информации об обысках.

В то же время в ведомстве заявили, что осуждают сотрудников, которые допускают коррупцию в своей деятельности, а также подтверждают свое обязательство продолжать деятельность по закону, прозрачно, справедливо и ответственно.
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