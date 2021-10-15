https://ru.sputnik.md/20211015/obyski-ungeny-45528768.html

Обыски в Унгенах: под подозрением - два налоговых инспектора

Обыски в Унгенах: под подозрением - два налоговых инспектора

Обыски в Унгенах: под подозрением два налоговых инспектора

2021-10-15T12:06+0300

2021-10-15T12:06+0300

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общество

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Инспекторы Национального антикоррупционного центра провели в пятницу утром обыски в домах и офисах двух сотрудников налоговой службы. Об этом сообщили в ведомстве. По данным следствия, инспекторы налоговой службы потребовали у некоего предпринимателя 40 тысяч леев, чтобы не включить в акт проверки отклонения, обнаруженные на его предприятии. Чиновники якобы пообещали бизнесмену, что не обратят внимания на отсутствие бухгалтерских документов на сумму 600 тысяч леев, а также на другие нарушения, связанные с отсутствием документов или их неправильным заполнением.В ходе обыска, проведенного в домах подозреваемых, были обнаружены различные суммы денег в леях и иностранной валюте.НАЦ возбудил уголовное дело о пассивной коррупции. В случае признания вины двум инспекторам грозит до десяти лет тюрьмы, лишение права занимать государственные должности на срок до десяти лет и штрафы.Реакция налоговой службы В то же время в ведомстве заявили, что осуждают сотрудников, которые допускают коррупцию в своей деятельности, а также подтверждают свое обязательство продолжать деятельность по закону, прозрачно, справедливо и ответственно.

https://ru.sputnik.md/20210929/mezhdunarodnom-aeroportu-kishineva-45123412.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр