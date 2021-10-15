https://ru.sputnik.md/20211015/oppozitsiya-stoyanoglo-45518222.html
Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло
Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло
Обсуждаем вероятность активизации протестов и рассуждаем о странностях в борьбе с пандемией в Молдове
2021-10-15T08:30+0300
2021-10-15T08:30+0300
2021-10-15T08:30+0300
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оппозиция
протест
александр стояногло
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галина шеларь
корнелиу чуря
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Борьба с коррупцией или старый добрый передел власти? Чем занялись власти? Защита закона или защита мафии? Это уже вопрос к оппозиции. Почему она столь настойчиво требует освобождения Александра Стояногло. А также – коронавирус продолжает свою смертельную жатву в Молдове. Вместе с тем вопросов к властям с начала пандемии все больше. Обо всем этом говорим с политологом Корнелиу Чурей и экономистом Галиной Шеларь.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
оппозиция, протест, александр стояногло, молдова, галина шеларь, корнелиу чуря, видео
Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем вероятность активизации протестов и рассуждаем о странностях в борьбе с пандемией в Молдове.
Борьба с коррупцией или старый добрый передел власти? Чем занялись власти? Защита закона или защита мафии? Это уже вопрос к оппозиции. Почему она столь настойчиво требует освобождения Александра Стояногло.
А также – коронавирус продолжает свою смертельную жатву в Молдове. Вместе с тем вопросов к властям с начала пандемии все больше.
Обо всем этом говорим с политологом Корнелиу Чурей и экономистом Галиной Шеларь.