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Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло
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https://ru.sputnik.md/20211015/oppozitsiya-stoyanoglo-45518222.html
Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло
Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло
Обсуждаем вероятность активизации протестов и рассуждаем о странностях в борьбе с пандемией в Молдове
2021-10-15T08:30+0300
2021-10-15T08:30+0300
радио
оппозиция
протест
александр стояногло
молдова
галина шеларь
корнелиу чуря
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Борьба с коррупцией или старый добрый передел власти? Чем занялись власти? Защита закона или защита мафии? Это уже вопрос к оппозиции. Почему она столь настойчиво требует освобождения Александра Стояногло. А также – коронавирус продолжает свою смертельную жатву в Молдове. Вместе с тем вопросов к властям с начала пандемии все больше. Обо всем этом говорим с политологом Корнелиу Чурей и экономистом Галиной Шеларь.
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Сергей Цуркану
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оппозиция, протест, александр стояногло, молдова, галина шеларь, корнелиу чуря, видео

Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло

08:30 15.10.2021
142
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем вероятность активизации протестов и рассуждаем о странностях в борьбе с пандемией в Молдове.
Борьба с коррупцией или старый добрый передел власти? Чем занялись власти? Защита закона или защита мафии? Это уже вопрос к оппозиции. Почему она столь настойчиво требует освобождения Александра Стояногло.
А также – коронавирус продолжает свою смертельную жатву в Молдове. Вместе с тем вопросов к властям с начала пандемии все больше.
Обо всем этом говорим с политологом Корнелиу Чурей и экономистом Галиной Шеларь.
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