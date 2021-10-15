https://ru.sputnik.md/20211015/oppozitsiya-stoyanoglo-45518222.html

Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло

Почему на самом деле оппозиция вступилась за Стояногло

Обсуждаем вероятность активизации протестов и рассуждаем о странностях в борьбе с пандемией в Молдове

2021-10-15T08:30+0300

2021-10-15T08:30+0300

2021-10-15T08:30+0300

радио

оппозиция

протест

александр стояногло

молдова

галина шеларь

корнелиу чуря

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Борьба с коррупцией или старый добрый передел власти? Чем занялись власти? Защита закона или защита мафии? Это уже вопрос к оппозиции. Почему она столь настойчиво требует освобождения Александра Стояногло. А также – коронавирус продолжает свою смертельную жатву в Молдове. Вместе с тем вопросов к властям с начала пандемии все больше. Обо всем этом говорим с политологом Корнелиу Чурей и экономистом Галиной Шеларь.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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