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Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные
Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные
Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные
2021-10-15T12:41+0300
2021-10-15T13:03+0300
общество
в молдове
цены на топливо
бензин
нарэ
национальное агентство по регулированию в энергетике
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные на выходные дни.Так, цена на 95-й бензин поднимется на 13 банов и достигнет 21,45 лея.Цена на дизтопливо вырастет на 16 банов и составит 18,46 лея за литр.В НАРЭ уточнили, что рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. "В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства. В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html
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Юлия Липовая
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в молдове, цены на топливо, бензин, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике

Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные

12:41 15.10.2021 (обновлено: 13:03 15.10.2021)
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Автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, но не в сторону снижения. НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные дни.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные на выходные дни.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на 13 банов и достигнет 21,45 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на 16 банов и составит 18,46 лея за литр.
В НАРЭ уточнили, что рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
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В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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