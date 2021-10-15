https://ru.sputnik.md/20211015/podorozhanie-toplivo-nare-tseny-45530279.html

Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные

Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные

Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные

2021-10-15T12:41+0300

2021-10-15T12:41+0300

2021-10-15T13:03+0300

общество

в молдове

цены на топливо

бензин

нарэ

национальное агентство по регулированию в энергетике

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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные на выходные дни.Так, цена на 95-й бензин поднимется на 13 банов и достигнет 21,45 лея.Цена на дизтопливо вырастет на 16 банов и составит 18,46 лея за литр.В НАРЭ уточнили, что рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. "В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства. В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.

https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, цены на топливо, бензин, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике