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Погодные рекорды Молдовы 15 октября
Погодные рекорды Молдовы 15 октября
Погодные рекорды Молдовы 15 октября
2021-10-15T00:02+0300
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 октября специалисты зафиксировали более века назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 15 октября 1898 года воздух охладился до –7 градусов по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали дважды. В этот день в 1993 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +29,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 15 октября

00:02 15.10.2021
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОсень
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Дмитрий Терехов
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 октября специалисты зафиксировали более века назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 15 октября 1898 года воздух охладился до –7 градусов по Цельсию.
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А температурный максимум зарегистрировали дважды. В этот день в 1993 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +29,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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