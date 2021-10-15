https://ru.sputnik.md/20211015/rabotniki-meditsinskikh-uchrezhdeniy-poluchat-pribavku-k-zarplate-45520420.html
Работники медицинских учреждений получат прибавку к зарплате
Работники медицинских учреждений получат прибавку к зарплате
Работники медицинских учреждений получат прибавку к зарплате
2021-10-15T07:30+0300
2021-10-15T07:30+0300
2021-10-15T08:32+0300
общество
зарплата
врачи
парламент
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik.Депутаты парламента Молдовы одобрили на пленарном заседании в четверг законопроект, согласно которому административно-хозяйственный персонал медико-санитарных учреждений Молдовы с 1 ноября 2021 года получит 57-процентную прибавку к заработной плате.Так, низкоквалифицированных работников медучреждений ждет повышение оплаты труда с 2470 леев до 3840 леев.Зарплата медицинских специалистов с высшим образованием вырастет с 5850 леев до 9090 леев.Сообщается также, что прибавку к заплате получат медики, обучившиеся оказанию помощи пациентам, зараженным коронавирусом.
https://ru.sputnik.md/20200731/vrachi-podnimut-oklady-kogo-esche-zhdet-povyshenie-zarplat-31128774.html
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зарплата, врачи, парламент, в молдове
Работники медицинских учреждений получат прибавку к зарплате
07:30 15.10.2021 (обновлено: 08:32 15.10.2021)
В ходе сегодняшнего заседания парламентарии внесли изменения в Закон об обязательных фондах здравоохранения.
КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik.Депутаты парламента Молдовы одобрили на пленарном заседании в четверг законопроект, согласно которому административно-хозяйственный персонал медико-санитарных учреждений Молдовы с 1 ноября 2021 года получит 57-процентную прибавку к заработной плате.
Так, низкоквалифицированных работников медучреждений ждет повышение оплаты труда с 2470 леев до 3840 леев.
Зарплата медицинских специалистов с высшим образованием вырастет с 5850 леев до 9090 леев.
Сообщается также, что прибавку к заплате получат медики, обучившиеся оказанию помощи пациентам, зараженным коронавирусом.